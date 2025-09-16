"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

Žaloba, kterou republikánská hlava státu oznámila v úterý na své sociální síti Truth Social, přichází krátce poté, co New York Times (NYT) zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Deník ji odmítl jako nepodloženou a jako pokus potlačit nezávislé zpravodajství.
"Dnes mám tu velkou čest podat žalobu o 15 miliard dolarů za pomluvu a urážku na cti na The New York Times," napsal Trump. "Times se po desetiletí podílejí na lžích o vašem oblíbeném prezidentovi (o mně!), mé rodině, obchodech, hnutí Amerika na prvním místě, MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a o našem národě jako celku," poznamenal.
Mluvčí NYT v reakci uvedl, že žaloba je bezdůvodná. Postrádá podle něj jakékoliv legitimní právní tvrzení a místo toho je pokusem "umlčet nezávislé zpravodajství a odrazovat od něj". Deník se podle mluvčího nenechá zastrašit a bude nadále poskytovat faktické zpravodajství a také bránit právo novinářů dané prvním dodatkem americké ústavy klást otázky jménem amerického lidu.
Podobně reagovalo nakladatelství Penguin Random House, které se taktéž stalo terčem žaloby, protože publikovalo knihu dvojice novinářů NYT o Trumpovi. "Tato žaloba je bezdůvodná," uvedl mluvčí nakladatelství. "Penguin Random House stojí za knihou a jejími autory a bude i nadále hájit hodnoty prvního dodatku (ústavy), které jsou pro naši roli nakladatele zásadní," uvedlo nakladatelství.
Agentura Reuters připomněla, že prezident deníku The New York Times pohrozil žalobou před týdnem poté, co list zveřejnil zprávu o Trumpově sexuálně laděné gratulaci Epsteinovi včetně její kopie. Gratulace má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení. Bílý dům následně uvedl, že Trump gratulaci nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu.
Gratulace byla součástí takzvané knihy blahopřání k Epsteinovým 50. narozeninám, do které podle médií přispěly i další osobnosti včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona nebo prominentního právníka Alana Dershowitze, který dříve zastupoval Epsteina či Trumpa.
Mezi gratulanty byl i nyní již bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson, který Epsteina označil za "nejlepšího kámoše". Britský premiér Keir Starmer před týdnem Mandelsona kvůli jeho napojení na Epsteina odvolal z funkce.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.