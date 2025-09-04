Zahraničí

Ženy, které obvinily Epsteina, plánují sestavit vlastní seznam jeho známostí

Skupina žen, které obvinily zesnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ze sexuálního zneužívání a vykořisťování, plánuje sestavit vlastní neveřejný seznam osob v jeho kruhu zapletených do sexuálních zločinů páchaných na nezletilých dívkách.
Lidé konfrontují členy Kongresu při tiskové konferenci o zákonu o zveřejnění spisů o Jeffrey Epsteinovi, Washington, D.C., 3. září 2025
Lidé konfrontují členy Kongresu při tiskové konferenci o zákonu o zveřejnění spisů o Jeffrey Epsteinovi, Washington, D.C., 3. září 2025 | Foto: Reuters

Na tiskové konferenci před sídlem amerického Kongresu to podle stanice BBC uvedla jedna z žen, Lisa Phillipsová. Devět žen sdílelo emotivní výpovědi o sexuálním zneužívání, které zažily, a připojily se k výzvě těch zákonodárců, kteří po vládě žádají zveřejnění více spisů o Epsteinově případu.

"Důvěrně sestavíme seznam jmen, o kterých všechny víme, že byla pravidelně součástí Epsteinova světa. Bude to seznam přeživších pro přeživší," prohlásila ve středu Phillipsová před Kapitolem a vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo všechny dokumenty o vyšetřování případu.

Mnoho obětí se podle ní bojí odvety v případě, že by samy zveřejnily jména Epsteinových známostí podílejících se na zneužívání. Právník dotyčných dodal, že řada z nich se bojí útoků či žalob, protože je už "tehdy nikdo neochránil".

Jedna z žen uvedla, že podle některých odhadů je obětí Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwellové až tisíc, píše deník The Washington Post.

Ženy vyjádřily podporu návrhu zákona, o jehož prosazení usilují republikánský kongresman Thomas Massie za Kentucky a jeho demokratický kolega Ro Khanna za Kalifornii. Na jeho základě by ministerstvo spravedlnosti muselo zveřejnit veškeré neutajené dokumenty z Epsteinova případu.

Tlak na administrativu prezidenta Donalda Trumpa ohledně zveřejnění dokumentů roste na obou stranách politického spektra. Děje se tak od doby, co ministryně spravedlnosti Pam Bondiová v červenci oznámila, že vyšetřování je uzavřeno, a popřela existenci takzvaného seznamu klientů Epsteina, který by jmenoval vlivné muže zapojené do sexuálního zneužívání dospívajících dívek.

Rovněž potvrdila, že Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, zatímco čekal na soud. Trump ve středu opět pozornost věnovanou kauze označil za "podvod, který nikdy neskončí".

Trump vs. Harvard: soudkyně se postavila na stranu univerzity. Jde o balík peněz

Jedna z žen na středeční tiskové konferenci uvedla, že Epsteinovou největší chloubou bylo, že byli s Trumpem blízcí přátelé. "Na stole měl zarámovanou fotografii, na které byli spolu," řekla Chauntae Daviesová. Epstein byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.

Republikány ovládaný sněmovní výbor pro dohled v úterý zveřejnil více než 33 tisíc stran dokumentů týkajících se Epsteinova případu. Demokraté uvedli, že se jedná o informace, které už byly veřejné.

Podle červencového průzkumu agentury Ipsos se většina Američanů i většina Trumpových podporovatelů domnívá, že vláda tají podrobnosti případu. Mnozí se ptají, kdo všechno byl do zneužívání dívek zapleten.

 
