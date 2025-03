Nadšení, obavy i chaos. Trump a wrestlingová magnátka zrušili ministerstvo školství

Americký prezident Donald Trump podepsal v noci na pátek výnos, který má zajistit zrušení federálního ministerstva školství. Šéf Bílého domu zároveň přislíbil, že o učitele bude postaráno lépe než dosud. Příslušný dokument podle záběrů televize CNN podepsal obklopen několik žáky v lavicích. Otázkou zůstává, kam se odkloní obří finance, které ministerstvo spravuje.

Jako první krok oznámila minulý týden wrestlingová magnátka a ministryně školství Linda McMahonová snížení zaměstnanců úřadu na polovinu. To však u soudu obratem napadli zástupci amerických států vedených demokraty.​

McMahonová měla od Trumpa úkol podniknout nutné kroky, které umožní uzavření celého ministerstva a návrat veškerých vzdělávacích pravomocí do rukou jednotlivých států Unie. ​V současné době zůstalo v úřadu necelých 2200 lidí z původních 4100. Zástupci resortu tvrdí, že zatím zvládnou pokračovat v plnění klíčové agendy, jako je distribuce federální pomoci školám nebo správa studentských půjček.

Carterova odměna vlivným školským odborům

Od samotného vzniku v roce 1979 čelí ministerstvo snahám o zrušení. Dokonce i někteří demokraté už tehdy tvrdili, že "myšlenka ministerstva školství je špatná, ale je to hlavní priorita školské odborové organizace NEA" - jak se pro The Wall Street Journal vyjádřil nejmenovaný demokratický politik. Ten také zdůraznil, že ve všech volebních obvodech je silná voličská základna učitelů a "většina politiků si je nechce poštvat proti sobě".

Do vzniku ministerstva spadala tvorba federálních zákonů o vzdělávání do kompetence amerického ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí. To bylo po přijetí zákona o vzniku federálního resortu školství přejmenováno na ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb.

Samotné ministerstvo školství bylo vytvořeno prezidentem Jimem Carterem coby politický ústupek školským odborům NEA, které v roce 1976 podpořily jeho prezidentskou kandidaturu. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z největších odborových organizací ve Spojených státech, tato podpora určitě nebyla zanedbatelná. Členem NEA jsou v současnosti více než tři miliony pracovníků ve školství.

Nejhorší čtenářská gramotnost za posledních 32 let

Když Carter podepsal zákon o zřízení ministerstva školství, argumentoval tím, že úřad pomůže snížit byrokracii, zjednoduší procesy, ušetří výdaje daňových poplatníků a zlepší služby pro veřejné školy. Podle deníku The Wall Street Journal však ministerstvo po pěti dekádách spravuje studentské půjčky v objemu 1,6 bilionu dolarů a zavádí nařízení, která jsou mnohými považována za nadbytečná.​

Co naopak podle některých komentátorů ministerstvo nedělá, je zlepšení studijních výsledků amerických studentů. Tento názor podporují i výsledky Národního hodnocení pokroku ve vzdělávání (National Assessment of Educational Progress, NAEP), který ukazuje, že v roce 2024 došlo ve Spojených státech k významnému poklesu úrovně čtenářské gramotnosti mezi žáky základních a středních škol. Čtenářské dovednosti žáků osmé třídy jsou dokonce nejnižší za posledních 32 let.

Kritici dále uvádějí, že úřad funguje jako byrokratický prostředník, který sebou přináší pouze administrativní zátěž a rozdmýchává radikální kulturní války a nemá pro vzdělání přidanou hodnotu. Deklarovaným cílem úřadu bylo podle nich snižovat rozdíly mezi studenty s dobrými a špatnými výsledky. A to se neděje.

Rovný přístup ke vzdělávání a podpora škol v chudších komunitách

Zastánci ministerstva naopak tvrdí, že úřad hraje klíčovou roli v zajištění rovného přístupu ke vzdělání, a to zejména pro studenty z nízkopříjmových oblastí. "Vzdělávání probíhá na místní úrovni. Státní vlády, státní odbory školství, místní školské rady - tam se pracuje na vzdělávání. A my tomu věříme a chceme to. Federální ministerstvo školství funguje jako zprostředkovatel příležitostí. Je to vyrovnávač rozdílů," prohlašuje Randi Weingartenová, prezidentka Americké federace učitelů (AFT).

Podle zastánců je dále nezbytné zajistit podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením. Jde o vzdělávací program IDEA (Individuals with Disabilities Education), který operuje s částkou 14,2 miliardy dolarů. Ten pomáhá školám hradit speciální vzdělávací služby pro studenty se zdravotním postižením - a spravuje portfolio grantů souvisejících s bezpečností ve školách, školením učitelů a přípravou pracovních sil. Administrativa dále dohlíží na dodržování federálních zákonů o rasové segregaci a dohlíží na plnění vzdělávacích standardů.

Ministerstvo poskytuje finanční pomoc prostřednictvím programu Title I v rámci zákona o základním a středním vzdělávání (ESEA), který podporuje téměř polovinu amerických škol. V roce 2023 Kongres schválil více než 18 miliard dolarů na Title I, což podle jeho zastánců pomohlo 26 milionům studentů v menších městech a venkovských oblastech. Bez těchto prostředků by mnoho škol čelilo problémům, jako je nedostatek zdrojů, nadměrný počet žáků ve třídách a rostoucí nerovnosti ve vzdělávání.

Ministerstvo zrušíme, peníze převedeme

Trumpova snaha zrušit ministerstvo školství může být pro jeho podporovatele atraktivní. Faktem zůstává, že řada jeho zastánců tvrdí, že Trumpova administrativa bude muset přesměrovat finanční toky do školství na jiné instituce, což pro ně bude představovat administrativní zátěž.

Někteří republikánští guvernéři už začali prezentovat své vlastní alternativní plány, které zahrnují posílení školních rad na státní úrovni a rozšíření školních voucherů pro nízkopříjmové studenty. Konzervativní think-tanky navrhují přesměrování federálních prostředků přímo do školských systémů jednotlivých států bez nutnosti centralizovaného řízení.​

Zatímco někteří republikáni sní o tom, že zavřou ministerstvo školství, jiní uvažují o tom, jak vytvořit efektivnější systém, který opravdu pomůže studentům. "Čím blíže se Trump dostane k tomu, aby na ministerstvu školství zhasla světla, tím lépe. Ale pak by měl mít odpověď pro voliče, kteří chtějí vědět, co dál, aby jejich děti měly lepší vzdělání," argumentují někteří komentátoři The Wall Street Journal.

Demokratické státy již napadly plán drasticky omezit počet zaměstnanců úřadu a dá se očekávat, že narazí i příkaz k jeho úplnému zrušení. Ke zrušení federálního úřadu je potřeba tří pětin hlasů v Senátu, kterými ovšem Trumpovi republikáni nedisponují.