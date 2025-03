Trump chce překopat americké školství. Skoncujeme s levicovou indoktrinací, hlásá

Americký školský systém stojí na křižovatce. Staronový prezident Donald Trump a podnikatelka Linda McMahonová prosazují radikální změnu směrem k volbě škol, vlasteneckému vzdělávání a větší místní kontrole. Jejich vize usiluje o posilnění vlivu rodičů a začlenění víry a nauky o patriotismu do amerického vzdělávacího systému.

Jedním ze základních kamenů nové vzdělávací agendy je rozšíření možnosti volby školy. Tvůrci reformy tvrdí, že studenti by neměli být zavíráni do škol s horšími výsledky jen kvůli svému poštovnímu směrovacímu číslu. Trumpova administrativa navrhuje výrazné rozšíření takzvaných charterových škol, tedy veřejných škol s větší autonomií oproti tradičním státním školám, slevových kuponů na soukromé školy a programů domácího vzdělávání. Zastánci reformy tvrdí, že zvýšená konkurence povede ke zlepšení veřejných škol a zároveň umožní dětem z rodin s nízkými příjmy přístup k lepšímu vzdělávání.

Podle nové ministryně školství McMahonové a Trumpa jsou současné školy neefektivní a byrokraticky svázané. "Věříme, že každý rodič by měl mít právo vybrat pro své dítě to nejlepší vzdělání," prohlásil opakovaně šéf Bílého domu.

Vize školství nové prezidentské administrativy rovněž klade značný důraz na přetvoření osnov amerických dějin s cílem podpořit vlasteneckou výchovu. Tvrdí, že současné výukové materiály kladou příliš velký důraz na historické nedostatky Ameriky spíše než na její úspěchy.

"Musíme naše děti naučit Ameriku milovat, ne ji nenávidět. Žádné dítě by nemělo mít pocit, že se za svou zemi stydí. Skoncujeme s radikální levicovou indoktrinací v našich školách," prohlásil Trump na společném zasedání Kongresu. Tento postoj vedl k výzvám k reformě učebních osnov dějepisu, které by se zaměřily na zakladatelské principy národa, přínos klíčových amerických osobností a význam občanské odpovědnosti.

Podle nové ministryně školství je potřeba vybudovat důvěru ve velikost amerického národa a naučit mládež americkému snu. "Chceme, aby byli hrdí na svou zemi a její hodnoty," tvrdí.

Spekuluje se, že osobou, která tlačí náboženskou agendu do vzdělávacích institucí, je evangelická pastorka Paula White-Cainová. Ta prosazuje zahrnutí křesťanských hodnot do amerického vzdělávacího systému. Podobně jako Trump vyzývá ke společným školním modlitbám ve školách, k začlenění biblického učení do kurzů dějepisu a k podpoře vzdělávacích programů založených na víře.

White-Cainová také zdůraznila potřebu morální výchovy a tvrdí, že "hodnoty založené na víře jsou základem amerického velkého národa a naše děti se jim musí učit ve škole". Podporovala legislativu, která chrání náboženské projevy ve veřejných školách a zajišťuje studentům přístup k mimoškolním programům založeným na víře.

Vizí je také decentralizace vzdělávání prostřednictvím omezení federálního dohledu. Trump, McMahonová a White-Cainová tvrdí, že státy a místní komunity by měly mít pravomoc stanovovat vzdělávací politiku přizpůsobenou jejich jedinečným potřebám. "McMahonová je první ministryně, která má za úkol zrušit svůj úřad," prohlásil opakovaně Trump.

"Odebereme moc Washingtonu a vrátíme ji místním školským radám, kam patří," dodal. Tento krok uvítali někteří státní úředníci, ale vyvolal také obavy z rozdílů v kvalitě vzdělávání v celé zemi.

Americké ministerstvo školství zřídil v roce 1979 Kongres a jeho primárním úkolem bylo bojovat se segregací tehdejšího černošského obyvatelstva, snížit nerovnosti ve společnosti a posílit kvalitu veřejných škol. V současné době má ministerstvo za úkol především distribuovat federální peníze vzdělávacím institucím. Ročně posílá miliardy dolarů veřejným školám a dohlíží na portfolio federálních studentských půjček v hodnotě 1,6 bilionu dolarů.

Trump ale tvrdí, že ministerstvo ovládli liberálové, kteří do amerických škol tlačí svou ideologii. Vyzývá proto k vytvoření Americké online akademie, která by všem Američanům nabízela vysokoškolské vzdělání bez školného. "Bude striktně nepolitická a nebude v ní povoleno žádné kamarádíčkování ani ideologický džihádismus," prohlásil.

