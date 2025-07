"Putin servíruje spoustu keců." Naštvaný Trump tepe vládce Kremlu

Americký prezident Donald Trump není spokojený s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, protože zabíjí mnoho lidí a Spojeným státům navíc "servíruje spoustu keců", i když se neustále tváří velmi mile. Trump to řekl novinářům na zasedání svého kabinetu.

"S Putinem nejsem spokojený, to vám můžu říct hned, protože zabíjí spoustu lidí, z nichž mnozí jsou jeho vojáci," poznamenal Trump, podle něhož Rusko a Ukrajina každý týden dohromady přicházejí o 7000 vojáků.

Americký prezident, který v loňské předvolební kampani sliboval, že Putinem vyvolanou válku ukončí první den ve funkci, což bylo letos 20. ledna, také podotkl, že se to ukázalo výrazně složitější.

"Putin nám servíruje spoustu keců, pokud chcete znát pravdu. Pořád se tváří velmi mile, ale nakonec to jsou jen plané řeči," podotkl Trump, který dříve opakovaně vyjadřoval přesvědčení, že ruský prezident chce mír.

V poslední době je ale Trump k Putinovi kritičtější, a naopak vstřícnější k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, kterého v minulosti dokonce obviňoval z rozpoutání války. Dnes Trump ocenil odvahu Ukrajinců a zároveň poznamenal, že mají od Spojených států ty nejlepší zbraně, jaké kdy byly vyrobené. Šéf Bílého domu také potvrdil, že schválil další dodávky obranných zbraní pro východoevropskou zemi.

S Putinem hovořil Trump naposledy minulý týden ve čtvrtek a následně prohlásil, že ho rozhovor s jeho ruským protějškem zklamal, protože nepřinesl žádný pokrok.

"Je to velmi těžká situace. Říkal jsem vám, že jsem velmi nespokojený ze svého rozhovoru s prezidentem Putinem. Chce jít až do konce, jen dál zabíjet lidi, není to dobré," poznamenal pak v pátek. Naznačil také, že by mohl zpřísnit sankce proti Rusku.