Pro Trumpa radost, pro Putina pořádná svízel. Šejci roztočili kohouty

Kartel OPEC a těžba ropy ve světě

Co je OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) je mezivládní organizace sdružující 12 zemí exportujících ropu. OPEC koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Sídlo organizace je ve Vídni.

Členské země OPEC

Alžírsko, Rovníková Guinea, Gavon, Irán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Kongo, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. OPEC+ znamená ještě přidružené země, především Rusko. O navýšení těžby rozhodlo minulý víkend osm členských zemí.

Největší producenti ropy ve světě

Denně se ve světě vytěží zhruba 102 milionů barelů ropy. Z toho nejvíc v USA (22%), následuje Saúdská Arábie (11%), Rusko (11%), Kanada (6%), Čína (5%), Irák (4%), Brazílie (4%), Spojené arabské emiráty (4%),…

Zdroj: EIA