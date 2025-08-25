Zahraničí

Trump pohrozil televizím odebráním licence. Vadí mu, že jsou k němu příliš kritické

před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump v neděli večer ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zaútočil na televizní sítě NBC a ABC News. Tvoří podle něj zaujaté zpravodajství a byl by pro, aby jim Federální komise pro komunikaci (FCC) odebrala licenci.
Podle Trumpa jsou NBC a ABC "tak zaujatá a nepravdivá, že představují skutečnou hrozbu pro demokracii".
Podle Trumpa jsou NBC a ABC "tak zaujatá a nepravdivá, že představují skutečnou hrozbu pro demokracii".

"Navzdory mé vysoké popularitě a tomu, že první osm měsíců mého prezidentství patří podle mnohých k těm nejlepším v historii, ABC a NBC, dvě z nejhorších a nejvíce zaujatých televizních sítí, o mně přinášejí 97 procent negativních zpráv," napsal Trump.

Odkud číslo, které prezident uvedl, pochází, není známo. Podle studie Media Research Center bylo zpravodajství o prvních sto dnech Trumpovy administrativy negativní z 92 procent, uvedla televize Fox News.

"Pokud je tomu tak, jsou jenom prodlouženou rukou Demokratické strany a podle mnohých by jim měla být odebrána licence," napsal Trump typicky velkými písmeny na své sociální síti. Zároveň uvedl, že by tento krok podpořil, jelikož jsou podle něj tato média "tak zaujatá a nepravdivá, že představují skutečnou hrozbu pro demokracii".

Trumpovo tvrzení o vysoké popularitě zároveň nesouhlasí s průzkumy veřejného mínění, které mu přiřkly méně lichotivá čísla. Podle průzkumu agentur Reuters a Ipsos, provedeném po summitu s Vladimirem Putinem na Aljašce, Trumpa podporuje 40 procent Američanů, zatímco 54 procent je proti.

Nepoctivá "žurnalistika" by měla být zastavena

Ve svém dalším příspěvku Trump kritizoval, že obě televizní sítě "neplatí miliony dolarů ročně na licenčních poplatcích".

"Měly by přijít o své licence kvůli nespravedlivému zpravodajství o republikánech a konzervativcích, nebo by minimálně měly zaplatit obrovské částky za to, že mají možnost využívat nejcennější vysílací prostor na světě. Nepoctivá 'žurnalistika' by neměla být oceňována, měla by být zastavena," uvedl s několika vykřičníky Trump.

ABC a NBC nejsou samostatně licencované zpravodajské stanice, ale národní televizní sítě, které připravují programy a zpravodajství pro lokální stanice po celých Spojených státech.

Tyto lokální stanice mají licenci od Federální komise pro komunikaci a platí regulační poplatky podle typu stanice a velikosti trhu. Poplatky vybírá americký Kongres a putují do státní pokladny, vysvětluje Fox News.

Jakýkoli pokus odebrat licenci stanici jen kvůli podezření z údajného zpravodajského zaujetí by přitom byl v rozporu s ochranou svobody projevu podle 1. dodatku Ústavy USA. Podobné snahy byly navíc už v minulosti soudy zamítnuty jako protiústavní.

