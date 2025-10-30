Zahraničí

Jednání s Čínou? Dvanáct z deseti, hodnotí Trump. Schůzka přitom skončila předčasně

před 3 hodinami
Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga v jihokorejském Pusanu po necelých dvou hodinách skončilo, informovaly světové tiskové agentury. Oba státníci si po setkání si podali ruce, ani jeden z nich se k jeho průběhu bezprostředně nevyjádřil.
Donald Trump po jednání s čínským prezidentem Si-Ťin Pchingem v Jižní Koreji.
Donald Trump po jednání s čínským prezidentem Si-Ťin Pchingem v Jižní Koreji. | Foto: ČTK

Trump výsledky jednání, které označil za mimořádný úspěch, poté komentoval na palubě prezidentského speciálu.

Trump doprovodil čínského prezidenta k jeho limuzíně a sám nastoupil po červeném koberci do svého prezidentského speciálu Air Force One. Z Jižní Koreje odletěl do Washingtonu, a uzavřel tak svou několikadenní cestu po Asii, během níž navštívil také Malajsii a Japonsko.

Trump následně novinářům na palubě Air Force One mimo jiné řekl, že se Siem dosáhli dohody ve všech otázkách kolem vzácných zemin a že Čína nebude klást překážky jejich vývozu. Americká cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57 procent, řekl prezident. Trump také v dubnu navštíví Čínu, zatímco Si pak podle něj za nějakou dobu přiletí do Spojených států.

Prezidenti USA a Číny budou spolupracovat také v otázce Ukrajiny, "aby se něčeho dosáhlo", řekl Trump. Problematiky Tchaj-wanu, na který si Peking dělá nárok, se podle Trumpa při jednání nedotkli. Na stupnici od jedné do deseti by schůzku se svým čínským protějškem ohodnotil číslicí 12, dodal šéf Bílého domu.

