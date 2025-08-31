Zahraničí

Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od každého voliče, aby se před hlasováním prokazoval voličským průkazem.
Donald Trump
Donald Trump | Foto: Reuters

Republikánský šéf Bílého domu na své síti Truth Social také napsal, ze až na výjimky nemá být ve volbách v USA možné korespondenční hlasování.

"Průkaz totožnosti voliče musí být součástí každého hlasování. Žádné výjimky! Vydám za tímto účelem exekutivní nařízení!!!" uvedl Trump v příspěvku psaném částečně velkými písmeny. "Také žádné hlasování poštou, s výjimkou velmi nemocných a vojáků ze vzdálených oblastí. Používejte pouze papírové volební lístky!!!" dodal americký prezident.

Související

"Působí objektivně jako ruský agent." Portugalský prezident se ostře pustil do Trumpa

„Funguje jako přínos,“ řekl Rebelo de Sousa o Trumpovi
0:15

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a nadále nepravdivě tvrdí, že jeho prohra v prezidentských volbách v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Prezident a jeho republikánští spojenci také vznášejí nepodložená tvrzení o rozsáhlém hlasování lidí, kteří nemají americké občanství, což se podle agentury Reuters stává jen zřídka.

Už léta Trump vyzývá také k ukončení elektronického sčítání hlasů a místo toho prosazuje používání papírových volebních lístků a ručního sčítání. Takový proces by byl podle volebních úředníků časově náročný, nákladný a mnohem méně přesný než strojové sčítání.

Začátkem srpna Trump slíbil, že před kongresovými volbami v polovině jeho volebního období v listopadu příštího roku vydá exekutivní příkaz k ukončení korespondenčního hlasování a volebních automatů. I federální volby však organizují jednotlivé státy a není jasné, zda má prezident ústavní pravomoc taková opatření přijmout, poznamenal Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph

Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph
2:43

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou
1:33
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump USA volby Americké kongresové volby 2022 Bílý dům

Právě se děje

před 35 minutami
Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Před 177 lety, přesně 31. srpna, měla premiéru slavná hudební pocta maršálovi Radeckému a jeho válečným úspěchům. Autor oprášil už existující melodii.
před 35 minutami
Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Podle špičkových farmaceutických i nutričních odborníků je čas přestat podceňovat, kdy, jak a s čím léky bereme. Co všechno byste měli vědět?
před 36 minutami
Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Fanoušci Slavie se útočníka v zápase s Mladou Boleslaví hlasitě zastali.
Aktualizováno před 37 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra.
před 57 minutami
Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Většina obyvatel očekává, že se blackouty budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká.
před 1 hodinou
Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog
8:05

Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog

Roblox je hit mezi dětmi i dospělými, kde mohou upustit otěže své fantazie. Bezbřehá kreativita ale může skrývat temné nástrahy.
Další zprávy