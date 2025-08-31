Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování

Republikánský šéf Bílého domu na své síti Truth Social také napsal, ze až na výjimky nemá být ve volbách v USA možné korespondenční hlasování.
"Průkaz totožnosti voliče musí být součástí každého hlasování. Žádné výjimky! Vydám za tímto účelem exekutivní nařízení!!!" uvedl Trump v příspěvku psaném částečně velkými písmeny. "Také žádné hlasování poštou, s výjimkou velmi nemocných a vojáků ze vzdálených oblastí. Používejte pouze papírové volební lístky!!!" dodal americký prezident.
Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a nadále nepravdivě tvrdí, že jeho prohra v prezidentských volbách v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Prezident a jeho republikánští spojenci také vznášejí nepodložená tvrzení o rozsáhlém hlasování lidí, kteří nemají americké občanství, což se podle agentury Reuters stává jen zřídka.
Už léta Trump vyzývá také k ukončení elektronického sčítání hlasů a místo toho prosazuje používání papírových volebních lístků a ručního sčítání. Takový proces by byl podle volebních úředníků časově náročný, nákladný a mnohem méně přesný než strojové sčítání.
Začátkem srpna Trump slíbil, že před kongresovými volbami v polovině jeho volebního období v listopadu příštího roku vydá exekutivní příkaz k ukončení korespondenčního hlasování a volebních automatů. I federální volby však organizují jednotlivé státy a není jasné, zda má prezident ústavní pravomoc taková opatření přijmout, poznamenal Reuters.