Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu

před 2 hodinami
Ukrajinská vojenská rozvědka zveřejnila řadu záběrů ze svých bezpilotních dronů útočících na cíle na Krymu. Podle dostupných videí drony mířily na ruské vyloďovací plavidlo, mobilní radarové systémy a větší stanice. Ve vzduchu se jim snažil zkřížit cestu na okupovaný poloostrov ruský bojový Suchoj. Moskevské úřady uvedly, že nad Krymem jejich vojska sestřelila osmnáct bezpilotníků.
Čerstvě zveřejněná sekvence z FPV dronu zachycuje třeba i okamžiky před střetem s ruským výsadkovým plavidlem v Černém moři. | Video: X/HUR

Zatímco v minulosti Kyjev zaznamenával úspěchy při útocích na ruské vojenské cíle na Krymu hlavně díky námořním dronům, teď se ukrajinské ministerstvo obrany pochlubilo záběry ze vzdušných bezpilotníků.

I když nejde ověřit, kdy přesně k útoku na poloostrov okupovaný Ruskem už od roku 2014 došlo, video ukrajinská rozvědka zveřejnila ve čtvrtek 7. srpna.

Přetnout ruské válečné tepny. Ukrajinské drony mají spadeno na železnice

Z devadesátivteřinové sekvence je zřejmé, že prostředky FPV (First Person View) mířily hned na několik cílů. Na záběrech jsou zachyceny poslední okamžiky před střetem s rychlým vyloďovacím plavidlem, které mělo poté začít hořet. Tuto informaci však nelze nezávisle ověřit.

Další vteřiny ukazují průlet siluety letounu, s největší pravděpodobností se jedná o ruský bitevní stroj Su-30, snažícího se zneškodnit ukrajinský dron. Právě mohutně vyzbrojené dvoumotorové ruské Suchoje mají na starosti vzdušnou ochranu Krymu před ukrajinskými nálety.

Radary jako hlavní cíl

Tím hlavním terčem operace dronů tajné služby byly radarové systémy. Tedy oči ruské protivzdušné obrany. U některých z nich je i díky aktuálním záběrům zřejmé, že je okupační vojska umisťují pod velké kupole.

"Po vážných ztrátách zařízení protivzdušné obrany na poloostrově (…) začali ruští okupanti na Krymu ukrývat svá drahá vojenská zařízení v kupolovitých konstrukcích," tvrdí k tomu sama ukrajinská vojenská rozvědka.

"Cože?" Ukrajinci provedli historický zásah, později se dozvěděli ještě lepší zprávu

Celkově měly být během akce podle Kyjeva zneškodněny jedna loď a tři ruské radarové systémy. Konkrétně tedy mobilní přístroj 96L6E určený ke vzdušnému průzkumu, Podlet-K1 využívaný k identifikování nízko letících cílů a především Nebo-SVU, radar s dlouhým dosahem, který ruská okupační vojska využívají k včasnému detekování nepřátelských střel a letounů mířících na Krym.

Jak ve čtvrtek 7. srpna odpoledne informoval deník Kyiv Independent, detaily operace namířené proti okupační spojovací a radarové technice na Krymu zůstávají utajení.

Některá ruská média ve čtvrtek dopoledne popisovala sérii výbuchů na okupovaném poloostrově. Podle moskevského ministerstva obrany sestřelily jednotky jeho protivzdušné obrany nad Krymem osmnáct bezpilotních prostředků.

 
