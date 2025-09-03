Zahraničí

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 22 minutami
"Ocitáme se v období přenastavování vztahů velmocí ve světě," říká pro Aktuálně.cz politický geograf Jakub Landovský. Naráží tím na situaci, kdy se nejdříve na summitu "anti-NATO" a později i na přehlídce v Pekingu přátelsky zdravili čínský, indický, ruský a další antizápadní lídři. Ruská média si všímají i chladného vztahu Putina s Alijevem, události v Číně pak sleduje také Donald Trump.
Mohutná vojenská přehlídka na náměstí Nebeského klidu v Pekingu | Video: Reuters

"Jediným relevantním protivníkem Spojených států je Čína. Čína a Rusko jsou zároveň přirození nepřátelé. Indie je rostoucí ekonomika, je to jaderná mocnost a určitě není připravená přijmout jakýsi čínský diktát v zahraniční politice," popisuje komplikovanou situaci mezi třemi velkými mocnostmi politický geograf z Institutu politologických studií FSV UK Jakub Landovský, někdejší český velvyslanec při NATO.

V čínské metropoli Pekingu se ve středu ráno středoevropského času odehrála největší vojenská přehlídka v dějinách země. Moskva a Peking při této příležitosti, kdy se kolem přehlídky k výročí 80 let od ukončení druhé světové války setkalo více než 20 světových nezápadních lídrů, podle webu Kremlu podepsaly 22 dokumentů s memorandy, smlouvami a dohodami v oblasti energetiky, zdravotnictví, leteckého průmyslu, vědy, vzdělávání a médií.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro Moskvu je dohoda o strategické spolupráci mezi ruským Gazpromem a Čínskou národní ropnou korporací (CNPC). Jak uvedl generální ředitel Gazpromu Alexej Miller, v Pekingu bylo také podepsáno právně závazné memorandum o výstavbě nového plynovodu do Číny s názvem Síla Sibiře 2. Novým plynovodem by Rusové chtěli vyřešit problém s odbytem plynu poté, co evropské země přestaly ruskou nerostnou surovinu odebírat.

Vladimir Putin a Kim Čong-un.
Vladimir Putin a Kim Čong-un. | Foto: Reuters

Už před obří vojenskou přehlídkou proběhla v čínském přístavním městě Tchien-ťin událost, kterou britský The Telegraph nazval "summitem anti-NATO". Čínský hostitel Si Ťin-pching se tam setkal s Putinem a indickým premiérem Módím. Vůdci tří největších mocností, které nejsou spojeny se Západem, spolu jeli autem a smáli se jako staří dobří přátelé. V úterý pak do Pekingu svým ozbrojeným vlakem dorazil severokorejský diktátor Kim Čong-un. Všichni se při bilaterálních i multilaterárních jednáních setkali v příjemné atmosféře.

Vzájemná přátelská gesta podle analytiků svědčí o tom, že by tři hlavní mocnosti rády přenastavily světový řád.

"Pokud by tento blok zemí našel společnou řeč, tak jak co do velikosti společné ekonomiky, tak do počtu jaderných zbraní, kterými disponují, se jedná o sílu, kterou při debatě o nové podobě světa nelze jen tak pominout," tvrdí Landovský. Rusko, Čína a Indie v úhrnu disponují přibližně 6300 jadernými hlavicemi.

Ruský prezident Vladimir Putin, indický premiér Nárendra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching na summitu v čínském přístavním městě Tchien-ťin.
Ruský prezident Vladimir Putin, indický premiér Nárendra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching na summitu v čínském přístavním městě Tchien-ťin. | Foto: Reuters

Teď se k nastavování světového řádu rozhodly využít druhou světovou válku. V květnu byl Si Ťin-pching hlavním hostem přehlídky k 80. výročí vítězství v takzvané Velké vlastenecké válce (tak Rusové nazývají druhou světovou válku mezi lety 1941-1945 poté, co skončilo jejich spojenectví s Německem a nacisté na SSSR zaútočili - pozn. red.) v Moskvě. Si Ťin-pching připomněl, že Čína s Ruskem patří mezi hlavní vítěze druhé světové války a jsou to stálí členové Rady bezpečnosti OSN. Obě země jsou podle něj odhodlané dodržovat výsledky druhé světové války.

"Druhá světová válka pro Evropu není úplně šťastná kapitola. Dvě ze tří velkých evropských mocností v podstatě způsobily válku, ve které zemřelo hodně lidí. Ti, kteří válku vyhráli, včetně komunistické Číny, sami sebe vidí jako vítěze a mají dnes mají na svět malinko jiný názor než třeba Evropané nebo obyvatelé Spojených států," vysvětluje Landovský.

Vřelé setkání s Módím, Si, Kimem či slovenském premiérem Robertem Ficem sice pro ruského lídra působily pozitivně, na druhou stranu ruské noviny Moskovskij komsomolec upozorňují na fakt, že se Vladimir Putin pouze chladně a formálně pozdravil s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem. Spojenci z bývalých zemí SSSR se v poslední době vydávají politicky naopak zase na Západ, třeba proto, že chtějí se západními zeměmi obchodovat.

"Baku se stále více distancuje od Moskvy. Ázerbájdžán aktivně buduje vztahy se Spojenými státy, demonstrativně podporuje Ukrajinu a prosazuje otevřeně rusofobní politiku," píší noviny.

Nad událostmi v Číně v noci vyjádřil svoji nelibost americký prezident Donald Trump. Ten v příspěvku na své sociální síti Truth Social v noci na středu napsal, že by se čínský prezident měl zmínit o prolité krvi amerických vojáků a obrovské podpoře, kterou za druhé světové války Spojené státy poskytly Číně, aby jí pomohly zajistit si svobodu.

"Vyřiďte prosím mé srdečné pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, když pořádáte spiknutí proti Spojeným státům americkým," napsal Trump.

Podle CNN je spojování protizápadních vůdců varováním, že Trumpovo druhé funkční období by mohlo skončit neúspěchem. "Cla, šikana rozvíjejících se mocností a heslo Amerika na prvním místě se nemusí vyplatit," píše.

Foto: Reuters
 
