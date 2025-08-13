Zahraničí

"Fronta pokrytá šumem." Ukrajinci staví dlouhou "zeď" proti ruským dronům

Eliška Novotná
před 1 hodinou
Aby odrazili postup ruské pěchoty a rychlé útoky motocyklů, pracují nyní ukrajinští operátoři dronů nepřetržitě. Jejich novým úkolem je postavit "zeď", za kterou se většina ruských bezpilotních strojů nedostane.
Ruské drony Šahíd mířící k útoku na ukrajinské civilisty | Video: X/Bricktop_NAFO

Jednou z rušiček, které "shazují" z nebe ruské FPV drony, je Damba. V maskovaných bunkrech sedí posádka za počítačovými monitory a mapuje oblohu. "Když ruský dron přiletí, zachytí jeho frekvence a převezmou kontrolu. Zapnou Dambu a ruší ho," popisuje pro Euromaidan Press Vladyslav ze 141. samostatné mechanizované brigády.

Tento systém se obvykle zaměřuje na malé drony létající ve výšce kolem 150 metrů. Ale i když ruší ruské drony, musí Ukrajinci postupovat opatrně. "Naši dronaři žádají, abychom se vyhýbali určitým frekvencím, kde létají oni," tvrdí Vladyslav. 

"Nemůžete rušit všechno najednou - funguje to pouze na určitých frekvenčních pásmech," vysvětluje Ljuba Šipovičová, šéfka společnosti Dignitas Ukraine. Damba může zasáhnout v rozmezí od 200 metrů až po tři kilometry. "Je navržena tak, aby Rusové nemohli určit, kde se nachází," říká Šipovičová.

Tato Damba je pouze malým článkem rozsáhlého elektronického boje. Kyjevská firma Kvertus pracuje na vytvoření 1500 kilometrů dlouhé "dronové zdi" složené z tisíců detektorů a rušiček. Systém Atlas by měl poskytovat ucelený obraz o bojišti a schopnost rušit přilétající FPV drony ve velkém měřítku.

Každá jednotka s rušičkami Mirage může rušit signály od 0 do 6000 MHz a může fungovat až 20 hodin. Důležité je, že fungují autonomně a nevyžadují, aby vojáci rušení aktivovali ručně. "Takto zemřelo příliš mnoho lidí. I ty nejmenší drony mohou létat rychlostí 130 kilometrů za hodinu, takže každá minuta se počítá," říká Serhij Skoryk, bývalý důstojník, který nyní pomáhá vést společnost Kvertus. 

Ale vybudování "zdi" z rušiček je jen polovina úspěchu. "Je to neustálá hra na kočku a myš. Frekvence na bojišti nejsou statické. Mohou se změnit během jediného dne. Pokud nepřítel zjistí, že frekvenční rozsah 5,2 GHz není rušen, začne ho používat," vypočítává Šipovičová.

I v rámci jednoho frekvenčního pásma existují tisíce kombinací, které je třeba zohlednit, a důležitý je také výkon. "Pokud je váš rádiový signál silnější než signál rušičky, může tak překonat rušení," dodává.

Smrtící je i zastavení na pár sekund. Ruské drony číhají na ukrajinské obrněnce (Celý článek i s videem zde)

Ukrajinské síly zveřejnily video z výměny vojáků, do pár sekund přiletěl ruský dron | Video: X/ii_people
 
