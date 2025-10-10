Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Filipínský institut vulkanologie a seismologie uvedl, že očekává škody a následné otřesy, píše AP, podle níž se epicentrum nacházelo v moři několik desítek kilometrů jihovýchodně od města Manay.
Tichomořské centrum pro varování před tsunami uvedlo, že vlny hrozí do 300 kilometrů od epicentra zemětřesení. Některá místa filipínského pobřeží by podle něj mohly zasáhnou až třímetrové vlny, menší pak Indonésii a Palau. Filipínský institut vulkanologie a seismologie vyzval obyvatele východního pobřeží, aby se okamžitě přesunuli do vyšších poloh nebo dále do vnitrozemí.
Zemětřesení zasáhlo Filipíny jen 11 dní poté, co jiné otřesy o síle 6,9 stupně zabily 74 lidí a zničily nebo poškodily na 72 tisíc domů, podotkl Reuters.
Filipíny se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou proto poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce.