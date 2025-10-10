Zahraničí

Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

ČTK ČTK
před 32 minutami
Jižní část Filipín zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,4 stupně, kvůli kterému úřady vydaly varování před tsunami v regionu, informují agentury Reuters a AFP. Agentura AP píše, že otřesy měly podle předběžných informací sílu 7,6 stupně. Zatím nejsou dostupné zprávy o škodách nebo obětech.
Žena objímá dítě, zatímco rodiče a děti se evakuují po silném zemětřesení ve městě Davao na Filipínách v pátek 10. října 2025. (AP Photo/Manman Dejeto)
Žena objímá dítě, zatímco rodiče a děti se evakuují po silném zemětřesení ve městě Davao na Filipínách v pátek 10. října 2025. (AP Photo/Manman Dejeto) | Foto: ČTK

Filipínský institut vulkanologie a seismologie uvedl, že očekává škody a následné otřesy, píše AP, podle níž se epicentrum nacházelo v moři několik desítek kilometrů jihovýchodně od města Manay.

Související

Megazemětřesení. Matky prchaly s dětmi v náručí, aniž by věděly kam, říká pamětnice

zemětřesní Japonsko
8 fotografií

Tichomořské centrum pro varování před tsunami uvedlo, že vlny hrozí do 300 kilometrů od epicentra zemětřesení. Některá místa filipínského pobřeží by podle něj mohly zasáhnou až třímetrové vlny, menší pak Indonésii a Palau. Filipínský institut vulkanologie a seismologie vyzval obyvatele východního pobřeží, aby se okamžitě přesunuli do vyšších poloh nebo dále do vnitrozemí.

Zemětřesení zasáhlo Filipíny jen 11 dní poté, co jiné otřesy o síle 6,9 stupně zabily 74 lidí a zničily nebo poškodily na 72 tisíc domů, podotkl Reuters.

Filipíny se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou proto poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce.

 
Mohlo by vás zajímat

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole

"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole
0:50

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Filipíny zemětřesení tsunami

Právě se děje

před 8 minutami
Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Pegulaová využila v rozhodující sadě oba své brejkboly, naopak rodačka z Hradce Králové neproměnila ani jeden ze čtyř, které si vypracovala.
Aktualizováno před 21 minutami
Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše

ŽIVĚ
Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 32 minutami
Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Zatím nejsou zprávy o škodách a obětech.
před 58 minutami
Boston má druhou výhru, Pastrňák i Zacha přihrávali. Zářili Chytil a gólman Dobeš

Boston má druhou výhru, Pastrňák i Zacha přihrávali. Zářili Chytil a gólman Dobeš

Bruins porazili Chicago 4:3 v prodloužení.
před 1 hodinou
Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

"Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," oznámila kancelář šéfa izraelské vlády.
před 1 hodinou
Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze
Přehled

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

ŽIVĚ
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy