Szántó: Tady si řekneme "vymyté mozky". Ale na zásadní věc o Hamásu zapomínáme

Válka není jen shazování bomb nebo vysílání tanků. Je to také politika, PR a marketing, upozorňuje reportér České televize Jakub Szántó. Dodává ale, že Izrael neprojevuje výraznou snahu získat pro své kroky u západních spojenců podporu.

Blokáda humanitární pomoci směřující do Pásma Gazy je podle hosta Zuzany Tvarůžkové těžko obhajitelná. "To se koneckonců ukázalo na té bouřlivé reakci ze strany izraelských strategických partnerů - jako jsou třeba Spojené státy."

Upozorňuje ale také na velice silná vyjádření ze strany evropských spojenců, a dokonce i českého prezidenta. Ten už vloni varoval, že by Izrael měl dávat pozor na to, aby v Gaze co nejvíc minimalizoval civilní ztráty.

Pokud jde o teroristickou organizaci Hamás, Szántó připomíná, že jednotlivci v jeho službách nemají úplně velkou bojovou hodnotu. "Tady rádi říkáme, že mají vymyté mozky, ale zapomínáme na zásadní věc. Jsou to lidé, kteří jsou hluboce přesvědčení a vědí, že pokud zemřou na správné straně - boje za jedinou správnou víru - tak je opravdu čeká těch 72 panen. Oni o tom prostě nepochybují. Jsou to lidé, kteří jsou opravdu ochotní bojovat tak, jak předvedli 7. října 2023."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:59 Co můžeme po únosech ze strany Hamásu a izraelské operaci v Gaze čekat dál? Zaráží ho, kam to s vojenskou operací Izrael dotáhl? Je zklamaný z přístupu Benjamina Netanjahua?

04:59-10:57 Selhává izraelská strategie neustálého útočení na Pásmo Gazy? Jak krvavá bude nakonec cena vyřešení situace? Je obhajitelné blokování humanitární pomoci?

10:57-15:43 Jak oddělit podporu kroků Benjamina Netanjahua od podpory Izraele? Proč česká vláda izraelského premiéra nekritizuje? Je čas na otevřenější a tvrdší přístup?

15:43-20:53 Je Netanjahu přesvědčen o své pravdě, nebo kritiku - už i ze strany spojenců - prostě nevnímá? Jak silný je ještě Hamás a proč se nevzdá? Zdvihla Francie, Velká Británie a Kanada varovný prst?

20:53-27:01 Jak výrazně sílí protesty? Protestují Palestinci proti Hamásu? Jsou si extremisté na jedné či druhé straně v něčem podobní?

27:01-32:35 Za jaké konstelace by mohl vzniknout Palestinský stát? Zůstane Pásmo Gazy uvězněné mezi mlýnskými kameny?

