Studená sprcha pro Trumpovy příznivce v Česku. "Podléhá lžím z Ruska," říká Fištejn

"Asi ano. Komu bych to mohl hodit? Třetí nebyl. Harrisová nebyla alternativa. Volil jsem Trumpa a to mě nepřipravuje o právo jej kritizovat, ba naopak," odpovídá publicista Jefim Fištejn na otázku, zda by znovu volil Trumpa. Jeho odpověď už ovšem není tak jistá, jako bývala, když se k Trumpovi jednoznačně hlásil. Nejen on nerozumí slovům, která americký prezident ve středu napsal o Zelenském.

Donald Trump včera zaskočil i mnohé své příznivce z řad voličů, politiků i spolupracovníků. Na sociální síť TruthSocial napsal dlouhý příspěvek, ve kterém mimo jiné nazývá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského diktátorem bez legitimního práva k moci, co odvedl hroznou práci. Související Toto eskalovalo velmi rychle. Rekonstrukce 96 temných hodin mezi Trumpem a Zelenským Infografika "Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl postupovat rychle, jinak mu nezbude žádná země. Mezitím úspěšně vyjednáváme ukončení války s Ruskem - něco, co všichni připouštějí, že může udělat pouze Trump a Trumpova administrativa. Biden se o to nikdy nepokusil. Evropě se nepodařilo nastolit mír a Zelenskyj chce pravděpodobně udržet dojnou krávu v provozu. Miluji Ukrajinu, ale Zelenskyj odvedl hroznou práci, jeho země je rozbitá a miliony zbytečně zemřely," napsal Trump. Nezapomněl ani na Evropu, které vyčetl, že Ukrajině poslala mnohem méně peněz. I přesto, že souhrnná data ukazují, že Evropa jako celek poslala Ukrajině více peněz než Spojené státy. Trumpova slova už odsoudili německý kancléř Olaf Scholz, britský premiér Keir Starmer nebo prezident Petr Pavel. "Nazvat prezidenta (Zelenského) diktátorem vyžaduje velkou dávku cynismu," uvedl Pavel v příspěvku na síti X. Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku… — Petr Pavel (@prezidentpavel) February 19, 2025 Vliv ruských dezinformací na Trumpa Hlasitý podporovatel, který má americké občanství a k volebním urnám loni na podzim do Ameriky dorazil, je komentátor Jefim Fištejn. Trumpova ostrá slova si vysvětluje jeho nedostatečnou informovaností. "Trumpovo tvrzení je velkým nepochopením toho, co stojí za konfliktem a za ruskou agresí na Ukrajině. Nepochopení spočívá i v tom, že Trump absolutně není informován o stavu ukrajinské společnosti a o jejím zřízení," říká Fištejn. Stejně jako Zelenský a jiní ukrajinští představitelé si i Fištejn myslí, že je Donald Trump v zajetí ruských dezinformací. Související Vyjednal příměří v Gaze i výměnu vězňů s Ruskem. Teď má ukončit válku na Ukrajině Naopak Marek Koten, místopředseda spolku Republicans Overseas, si není jistý, co za Trumpovým vyjádřením stojí. "Do hlavy mu bohužel nebo bohudík nevidím. Takže nevím, co za tím stojí. Současná americká politika je vícekolejná, částečně vyjednává ministr zahraničí Marco Rubio v Rijádu, něco vede generál Kellogg v Evropě, něco říká Trump a něco viceprezident J. D. Vance. Zdá se mi, že se snaží o politiku všech azimutů a všechny drží v nejistotě," říká Koten. A zároveň přiznává, že evropský pohled na americkou politiku je složitější než ten zevnitř Spojených států. "Domácí politika, kterou Trump vede, je správná. Na domácí půdě nevidím žádnou velkou chybu. Evropský pohled je ale trochu jiný. Protože jsem předseda Republicans Overseas, tak musím upřednostnit americký pohled," odpovídá Koten na otázku, zda by pro Evropu nebyl prezident z řad demokratů lepší volbou. Ovšem Jefim Fištejn takovou myšlenku razantně odmítá. Podle něj je důležitější trend, který v Trumpovi vidí. A tím je podle něj evropský konzervatismus.