Vnitro svolalo jednání k úmrtní ukrajinského chlapce na pracovní úraz

Mladý muž zemřel 27. srpna ve firmě ve Velkých Hydčících na Klatovsku, podle zmocněnkyně to bylo v důsledku naprosto neeticky nastavených pracovních podmínek.
Server Novinky.cz o den později uvedl, že případ vyšetřují kriminalisté pro podezření z ublížení na zdraví. Podle serveru zemřel patnáctiletý chlapec, který byl ve firmě na brigádě, a případem už se zabývá také Státní úřad inspekce práce.
"Záleží nám na tom, aby se podobné věci neděly a aby se i podobné tragédie podrobně vyšetřily a ČR uměla lépe chránit děti i v oblasti práce," řekla Šimáčková Laurenčíková.
Již ve středu na sociální síti X napsala, že pracovní vykořisťování je v Česku dlouhodobý problém a že vlna uprchlíků z Ukrajiny ho odhalila v mnohem ostřejším světle. Uvedla například, že téměř 60 procent držitelů dočasné ochrany zaměstnávají firmy prostřednictvím pracovních agentury. Pracovní podmínky jsou často spojeny s bydlením a právě obavy o střechu nad hlavou brání lidem v tom, aby bránili svá práva.
"Kontrolní mechanismy nezvládají nárůst pracujících cizinců, včetně mladistvých a dětí," varovala. "Situace je alarmující právě u dětí a mladistvých. Přicházejí do těžkých provozů bez ochrany a hrozí jim vykořisťování, obchodování i vážná zranění. Tragická smrt patnáctiletého chlapce na Plzeňsku je bolestivou připomínkou, že systém selhává," dodala.