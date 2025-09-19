Domácí

Vnitro svolalo jednání k úmrtní ukrajinského chlapce na pracovní úraz

Ministerstvo vnitra svolalo v pátek pracovní jednání k úmrtí patnáctiletého ukrajinského chlapce po pracovním úrazu. Ve Sněmovně to řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška řekl, že jde o jedno z řady pracovních jednání, která se v úřadu konají.
Mladý muž zemřel 27. srpna ve firmě ve Velkých Hydčících na Klatovsku, podle zmocněnkyně to bylo v důsledku naprosto neeticky nastavených pracovních podmínek.

Server Novinky.cz o den později uvedl, že případ vyšetřují kriminalisté pro podezření z ublížení na zdraví. Podle serveru zemřel patnáctiletý chlapec, který byl ve firmě na brigádě, a případem už se zabývá také Státní úřad inspekce práce.

"Záleží nám na tom, aby se podobné věci neděly a aby se i podobné tragédie podrobně vyšetřily a ČR uměla lépe chránit děti i v oblasti práce," řekla Šimáčková Laurenčíková.

