Zahraničí

Smrt českého chlapce v Německu byla nejspíš tragická nehoda, uvedla policie

před 30 minutami
Němečtí kriminalisté předpokládají, že úmrtí třináctiletého českého chlapce v Sasku byla tragická nehoda. V tiskové zprávě to odpoledne uvedlo policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz). Policisté nemají podle ní žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění či trestném činu. Další poznatky si slibují od nařízené pitvy.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: iStock

Po českém chlapci pátralo od neděle východně od saského města Hoyerswerda více než stovka policistů a záchranářů.

V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu těla leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.

"V současnosti nejsou k dispozici žádné indicie, které by ukazovaly na cizí zavinění, popř. trestný čin. Podle aktuálního stavu vyšetřování by se mohlo jednat o tragickou nehodu. Lze to usuzovat z dosud zajištěných stop," uvedlo v tiskové zprávě ředitelství policie ve Zhořelci.

Doplnilo, že si vyšetřovatelé slibují další poznatky od nadcházející pitvy. "Čas a přesné okolnosti úmrtí jsou nadále předmětem policejního vyšetřování," dodala saská policie.

Úmrtí českého chlapce v Německu potvrdilo v úterý také české ministerstvo zahraničních věcí. "Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat," sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace.

 
