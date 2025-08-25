Zahraničí

Slavný režisér Woody Allen "navštívil" Moskvu. Má ohledně ní jenom "dobré pocity"

Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Na moskevský filmový festival se pomocí videohovoru dostal i slavný režisér Woody Allen. V rozhovoru vzpomínal na dávnou návštěvu Sovětského svazu a vyjádřil se k tomu, zda plánuje natočit film v Rusku. Jeho kritici ovšem připomínají, že festival slouží jako součást ruské propagandy a účastní se ho Putinem podporovaní režiséři.
Ohledně Moskvy a Petrohradu mám jen dobré pocity, řekl americký režisér Woody Allen | Video: Ria Novosti

"Když jsem byl v Petrohradu, bylo to úžasné. Šli jsme na balet, bylo to skvělé, tak živé. Lidé byli veselí. Byl to úžasný zážitek," podělil se na nedělní besedě v rámci Moskevského mezinárodního filmového festivalu slavný kontroverzní režisér Woody Allen o své dojmy z návštěvy Ruska ještě v dobách Sovětského svazu.

Dodal, že kromě návštěvy "Benátek severu", kde se mu podařilo zůstat několik dní, byl později i v Moskvě. "Pak jsme jeli do Moskvy. Navštívili jsme muzea a měli jsme se skvěle. Z Moskvy a Petrohradu mám jen dobré dojmy," uzavřel režisér.

Allen se na festival, který ruští filmaři navzdory sankcím vytvořili, připojil přes video, během neformálního videohovoru kromě vzpomínek na cesty do dvou největších ruských měst vyjádřil obdiv k ruské kinematografii, kterou si prý vždy užíval, a vzpomínal na setkání v New Yorku se Sergejem Bondarčukem.

Otázky mu kladl jeho syn, také ruský režisér Fjodor Bondarčuk, který režíroval například film Stalingrad. Donedávna byl členem Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko, objevuje se v blízkosti Vladimira Putina a Sergeje Sobjanina během různých volebních kampaní a je to přítel čečenského vůdce Ramzana Kadyrova.

Kromě toho Allen mluvil třeba o plánech natočit film v Rusku - vedle Bondarčuka mu totiž mohli pokládat otázky i studenti z moskevských univerzit. Na dotaz, zda je pravda, že chce v největší zemi světa natočit film, odpověděl, že to nikdy nebyla pravda. "Byla to jen fáma bez základu, žádná ruská společnost se mnou nikdy nekomunikovala, nic takového neexistovalo," řekl. "O natáčení filmu se nemluvilo. A pokud ano, musím si promyslet, jaký scénář musím vymyslet, aby se v Moskvě dobře prosadil," naznačil možnost budoucí spolupráce.

Spolu s ním se na filmovém festivalu, který trvá od 21. do 27. srpna, objevili filmaři z 21 zemí včetně Číny, Indie, Brazílie, Egypta a Turecka. Mezi hosty akce byli i srbský režisér Emir Kusturica, který se netají obdivem k Putinovu režimu, a americký herec Mark Dacascos.

Na návštěvu reagují některá zahraniční média, například ukrajinský web UNITED24 kritizuje, že se "Woody Allen účastní Moskevského filmového týdne, kde vystupují režiséři podporovaní Putinem".

Téměř devadesátiletý Woody Allen (narozený jako Allen Stewart Konigsberg) je americký filmový režisér a čtyřnásobný držitel Oscara, je považován za tvůrce žánru inteligentní komedie. 

Kromě svých filmových úspěchů ale zažil i spousty kontroverzí. V roce 1992 během rozvodu s herečkou Miou Farrowovou uniklo, že měl sexuálně zneužívat svou sedmiletou adoptivní dceru, policejní vyšetřování ovšem nepřineslo dostatečné důkazy k odsouzení. Režisér zneužívání popírá a tvrdí, že se mu nařčeními snaží bývalá partnerka pomstít.

 
