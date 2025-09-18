"Skvělá zpráva pro Ameriku." Show Jimmyho Kimmela končí, Trump slaví konec "břídila"

Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že banda kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.
"Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou," řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala, že vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.
"Skvělá zpráva pro Ameriku," napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. Trump rovněž uvedl, že Kimmel postrádá talent a že je nulou.
Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.
Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla "bez náležitých kroků" vrátit zpět do programu. Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.
Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.
Ve Spojených státech se rozhořela ostrá debata o tom, do jaké míry se lze vyjadřovat k smrti Kirka, jehož někdy extrémně konzervativní názory byly velmi kontroverzní.
Viceprezident J.D. Vance v této souvislosti uvedl, že lidé, kteří Kirkovi smrt oslavují, by měli čelit následkům. "Zavolejte jejich zaměstnavateli," vybídl Vance. "Nepodporujeme politické násilí, podporujeme slušnost," uvedl. Piloti, zdravotníci, učitelé a jeden zaměstnanec Tajné služby patří podle médií mezi ty, kteří už byli suspendováni nebo propuštěni kvůli svým vyjádřením a příspěvkům na sociálních sítích ohledně Kirka.
Trump a jeho vláda také oznámili, že podniknou kroky proti komentátorům, kteří se podle jejich názoru nevyjadřují ke Kirkově smrti vhodně. Kritici to považují za velmi znepokojivé a za omezení svobody tisku a svobody projevu.
Za Kimmela se už postavila řada sdružení a tváří v Hollywoodu, poznamenala agentura Reuters. Například herec Ben Stiller stažení Kimmelova pořadu na X komentoval slovy "to není správné" . Odborové sdružení herců a televizních a rozhlasových umělců SAG-AFTRA na X uvedlo, že "rozhodnutí pozastavit vysílání Jimmy Kimmel Live! je typem potlačování a odvety, který ohrožuje svobody všech".
Americké večerní talk show jsou pod tlakem od chvíle, kdy stanice CBS oznámila, že ruší pořad moderátora Stephena Colberta. Televize v červenci uvedla, že talk show skončí příští květen z čistě finančních důvodů. Oznámení ale přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval rozhodnutí Paramount Global, mateřské společnosti stanice CBS News, zaplatit 16 milionů dolarů (asi 329 milionů korun) na urovnání žaloby podané Trumpem během loňské prezidentské kampaně.
Trump opakovaně dával najevo, že mu kromě Colberta nejvíce vadí právě Kimmel. Američtí moderátoři talkshow si z prezidenta a jeho autoritářských sklonů často dělají legraci velmi přímo a někdy i drsně, a podle mnoha pozorovatelů tak představují důležitou protiváhu jednostranné politické komunikaci Bílého domu.