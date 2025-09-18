Zahraničí

Přesně podle Trumpovy příručky. USA vypověděly Česku pakt o boji proti dezinformacím

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Spojené státy odstoupily od memoranda, které podepsaly loni v květnu s Českou republikou, o společném potírání dezinformací. Serveru iROZHLAS.cz to bez dalšího komentáře potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí. Krok americké strany zapadá do politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa, jež boj proti dezinformacím považuje za cenzuru, napsal server.
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii před státní návštěvou Německa
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii před státní návštěvou Německa | Foto: Ken Cedeno

Memorandum o spolupráci s Global Engagement Center (Stadep) v boji proti dezinformacím podepsali loni na konci května ministr zahraničí Jan Lipavský s tehdejším americkým protějškem Antonym Blinkenem v Praze, kde se uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance.

Související

Jednota ve fialové. Trump nechal modrou doma, Melania si nasadila inkognito klobouk

Trump v Británii 8
8 fotografií

Agentura Global Engagement Center spadala pod americké ministerstvo zahraničí. Nástupce Blinkena v Trumpově vládě Marco Rubio letos na jaře rozhodl o zrušení agentury.

Černínský palác podle serveru letos 1. září obdržel od americké strany nótu, v níž oznámila výpověď memoranda. "Informaci (o výpovědi memoranda) jsme vzali na vědomí, záležitost nad rámec uvedeného nebudeme komentovat," sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Podle serveru s odkazem na zdroje z prostředí diplomacie v nótě stálo, že Američané připraví nové znění dokumentu, které bude odpovídat pozici Trumpovy vlády.

Velvyslanectví Spojených států server iROZHLAS.cz pro "hlubší porozumění politice Trumpovy administrativy ve vztahu k dezinformacím, cenzuře a svobodě projevu" odkázalo na článek, který Rubio uveřejnil letos na jaře v on-line magazínu The Federalist. Rubio v něm píše o nutnosti zbourat cenzurní průmyslový komplex.

 
Mohlo by vás zajímat

Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

"Než si to uvědomíte, bude po všem." Putinova esa straší Evropu jaderným útokem

"Než si to uvědomíte, bude po všem." Putinova esa straší Evropu jaderným útokem
0:45

Jednota ve fialové. Trump nechal modrou doma, Melania si nasadila inkognito klobouk

Jednota ve fialové. Trump nechal modrou doma, Melania si nasadila inkognito klobouk
8 fotografií

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump USA dezinformace Jan Lipavský

Právě se děje

před 17 minutami
"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali

"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali

Mladí u školních uren v Lovosicích a Litoměřicích přiznávají, že se řídí rodiči, a někteří mají problém s tím, jak volí senioři.
před 58 minutami
Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood
Přehled

Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood

Švédská filmová ikona, prozíravá investorka a žena, jež svá tajemství opatrovala víc než slávu, se narodila před 120 lety.
před 58 minutami

Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?

Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?
29:05
před 1 hodinou
Přesně podle Trumpovy příručky. USA vypověděly Česku pakt o boji proti dezinformacím

Přesně podle Trumpovy příručky. USA vypověděly Česku pakt o boji proti dezinformacím

Americký prezident Donald Trump považuje boj proti dezinformacím za cenzuru.
před 1 hodinou
Takhle se vyhrává loterie. Šťastlivec prozradil svůj trik se stíracími losy

Takhle se vyhrává loterie. Šťastlivec prozradil svůj trik se stíracími losy

Šťastlivec netušil, že mu jeho každodenní rutina obrátí život vzhůru nohama.
Aktualizováno před 1 hodinou
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

ŽIVĚ
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Tohle jen tak nepřebolí, těžko se to kouše, řekl Trpišovský. Provoda se zastal

Tohle jen tak nepřebolí, těžko se to kouše, řekl Trpišovský. Provoda se zastal

Kouč Slavie vysvětlil výtečný tah s hrdinou duelu Youssouphou Mbodjim i proč jeho celek hrál v závěru ofenzivně, místo aby hlídal výsledek.
Další zprávy