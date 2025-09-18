Přesně podle Trumpovy příručky. USA vypověděly Česku pakt o boji proti dezinformacím

Memorandum o spolupráci s Global Engagement Center (Stadep) v boji proti dezinformacím podepsali loni na konci května ministr zahraničí Jan Lipavský s tehdejším americkým protějškem Antonym Blinkenem v Praze, kde se uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance.
Agentura Global Engagement Center spadala pod americké ministerstvo zahraničí. Nástupce Blinkena v Trumpově vládě Marco Rubio letos na jaře rozhodl o zrušení agentury.
Černínský palác podle serveru letos 1. září obdržel od americké strany nótu, v níž oznámila výpověď memoranda. "Informaci (o výpovědi memoranda) jsme vzali na vědomí, záležitost nad rámec uvedeného nebudeme komentovat," sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.
Podle serveru s odkazem na zdroje z prostředí diplomacie v nótě stálo, že Američané připraví nové znění dokumentu, které bude odpovídat pozici Trumpovy vlády.
Velvyslanectví Spojených států server iROZHLAS.cz pro "hlubší porozumění politice Trumpovy administrativy ve vztahu k dezinformacím, cenzuře a svobodě projevu" odkázalo na článek, který Rubio uveřejnil letos na jaře v on-line magazínu The Federalist. Rubio v něm píše o nutnosti zbourat cenzurní průmyslový komplex.