"Mám za to, že už bylo na čase, už jsme čekali dost dlouho," komentoval americký prezident Donald Trump zavedení amerických sankcí vůči ruským ropným společnostem.
Minulý týden přitom prohlásil, že má v úmyslu se do dvou týdnů setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti. Ve středu však Bílý dům oznámil, že toto očekávané setkání zrušil. "Prostě mi to nepřipadalo správné," řekl Trump novinářům. I nadále ovšem podle svých slov věří, že se s ruskou hlavou státu v budoucnu potkají.
Současná situace je dalším z pokusů amerického prezidenta o ukončení ruské války proti Ukrajině. Trump přitom v minulosti opakovaně hrozil, že pokud Moskva nepřistoupí na mírová jednání, uvalí na Rusko další sankce. Ještě minulý týden to navíc vypadalo, že Trump poskytne Ukrajině naváděné rakety Tomahawk. Po telefonátu s Putinem z toho ale nakonec sešlo.
"Skvělé rozhovory" a žádné výsledky
"Pokaždé, když si voláme s Vladimirem, vedeme skvělé rozhovory, ale pak to nikam nevede. Prostě to nikam nevede," řekl Donald Trump po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, na němž probírali dosavadní mírová jednání.
Není to přitom poprvé, co se stávající šéf Bílého domu naštval na svůj ruský protějšek. Bez většího výsledku skončil i srpnový summit na Aljašce. Podle deníku Financial Times měl tehdy Trump blízko k tomu, aby z meetingu odešel. Putin měl při schůzce odmítat jakékoliv příměří a požadovat, aby se Ukrajina vzdala části svého území ve prospěch Ruska. Během jednání měl navíc Putin Trumpovi obsáhle vysvětlovat údajné historické nároky Ruska vůči Ukrajině.
O týden později Trump znovu telefonicky jednal s ruským prezidentem. "Každý rozhovor, který s ním vedu, je dobrý. Potom ale bohužel na Kyjev nebo někam jinam spadne bomba a já se kvůli tomu hodně rozzlobím," odpověděl americký prezident novinářům v oválné pracovně na otázku, jak poslední telefonát s Putinem probíhal.
Trump se po summitu na Aljašce snažil Ukrajinu a Rusko dotlačit ke společné schůzce. Tehdy také pohrozil, že jestli se Putin a Zelenskyj nesetkají, bude to mít důsledky. Neupřesnil však jaké. Na otázku novinářů, proč Putin jeví mizivou ochotu se se Zelenským osobně setkat, Trump odpověděl: "Protože ho nemá rád."