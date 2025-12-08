Zahraničí

VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

před 1 hodinou
Severovýchod Japonska dnes zasáhlo zemětřesení o síle přes sedm stupů, uvedla podle světových agentur Japonská meteorologická služba (JMA). Úřady vydaly varování před tsunami. Vlny by podle JMA mohly dosáhnout výšky až tři metry.
| Foto: Japan Meteorology Agency

Japonští meteorologové uvedli, že síla zemětřesení, které zemi zasáhlo ve 23:15 (15:15 SEČ), je 7,2 stupně.

Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až 7,6 stupně, Evropské seizmologické středisko EMSC rovněž zmiňuje 7,6 stupně.

Zemětřesení s epicentrem asi 70 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi ve 23:15 (15:15 SEČ) a vycházelo z hloubky okolo 50 kilometrů, píše agentura Kjódó.

Varování před tsunami, které už o sobě u pobřeží dávají podle japonských médií vědět, platí pro ostrov Hokkaidó a prefektury Aomori a Iwate na severu ostrova Honšú. Prefekturám Mijagi a Fukušima úřady doporučily, aby se na tsunami připravily, píše server japonské veřejnoprávní televize NHK.

Provoz jaderných elektráren Higašidori, Fukušima a Onagawa nebyl nijak narušen, píše Kjódó.

