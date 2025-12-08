VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

Japonští meteorologové uvedli, že síla zemětřesení, které zemi zasáhlo ve 23:15 (15:15 SEČ), je 7,2 stupně.
Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až 7,6 stupně, Evropské seizmologické středisko EMSC rovněž zmiňuje 7,6 stupně.
Japan hit with a 7.6 magnitude earthquake. Their buildings are engineered to withstand most earthquakes. It's not like Haiti where everything crumbles. pic.twitter.com/Wi5HBfXT4b— Asian Dawn (@AsianDawn4) January 1, 2024
Zemětřesení s epicentrem asi 70 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi ve 23:15 (15:15 SEČ) a vycházelo z hloubky okolo 50 kilometrů, píše agentura Kjódó.
Varování před tsunami, které už o sobě u pobřeží dávají podle japonských médií vědět, platí pro ostrov Hokkaidó a prefektury Aomori a Iwate na severu ostrova Honšú. Prefekturám Mijagi a Fukušima úřady doporučily, aby se na tsunami připravily, píše server japonské veřejnoprávní televize NHK.
Provoz jaderných elektráren Higašidori, Fukušima a Onagawa nebyl nijak narušen, píše Kjódó.
Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě, uvedla AFP.
Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.