Putin nebude se Zelenským riskovat "léčku". CNN píše, proč se zřejmě nikdy nesetkají

Ruský vládce svoji rozsáhlou invazi do sousední země zahájil jednostranným uznáním části ukrajinského území (samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky) za nezávislé. Putin tvrdí, že Ukrajina je "nezcizitelnou součástí (ruské) historie, kultury a duchovního prostoru" a její oddělení od Ruska je historickou chybou.
Putin by musel případným setkáním podle Orysie Lutsevichové "přijmout prezidenta neexistující země, kterého považuje za vtip". Ředitelka programu Chatham House pro Rusko a Eurasii tvrdí, že by to také znamenalo obrovský obrat tónu, který by bylo Rusům těžké vysvětlit.
"Vymyl jim ve státní televizi mozky tím, že Zelenskyj je nacista, že (Ukrajina) je loutkový stát Západu… že Zelenskyj je nelegitimní, proč s ním najednou mluví?" vypočítává Lutsevichová důvody, proč by bylo pro Putina obtížné zdůvodnit setkání s ukrajinským lídrem.
Kreml pravidelně zpochybňuje legitimitu ukrajinského vůdce a poukazuje na odložení voleb na Ukrajině. Ty se ale podle ukrajinské ústavy ve válečném stavu konat nesmí. Rusové ale nejnověji tlačí na to, aby Ukrajina uspořádala volby před podpisem jakékoli konečné mírové smlouvy.
Putin a další ruští představitelé Zelenského zřídka zmiňují jménem, místo toho dávají přednost hanlivému označení "kyjevský režim". CNN navíc připomíná, že to byl Zelenskyj, kdo v polovině května odcestoval do Turecka na první přímá jednání, zatímco Putin vyslal delegaci vedenou autorem historických učebnic.
Taťána Stanovájová z Carnegieho centra Rusko-Eurasia tvrdí, že ačkoli Putin nepovažuje setkání se Zelenským za klíčové ve válce, která pro Rusko znamená spíše konfrontaci se Západem než s Ukrajinou, mohl by se setkání zúčastnit, pokud by si myslel, že bude úspěšné.
Stanovajová naznačila, že by Rusko mohlo navrhnout nové kolo istanbulských rozhovorů s delegací na vyšší úrovni, ale bez Putina. Ten podle ní nebude riskovat "léčku", že by si sedl se Zelenským a zjistil, že všechny jeho požadavky jsou odmítnuty.
"Klíčové požadavky musí být na stole a Zelenskyj musí být připraven o nich mluvit," řekla v rozhovoru pro CNN. Zelenskyj prozatím tyto klíčové požadavky, mezi které patří i odevzdání území, které Ukrajina stále kontroluje, vyloučil. A Putin nemá v tuto chvíli důvod couvnout.
Aniž by učinil nějaké ústupky, byl odměněn velkým summitem na Aljašce, Trump upustil od požadavku na příměří před mírovými jednáními a nezavedl další sankce, kterými hrozil. Putin mohl opět zesílit útoky na Ukrajinu.
Pokud Trumpův tlak na Zelenského ještě nepřinesl podle CNN výsledky, které si Moskva přeje, vždycky je tu vojenská síla, na kterou se lze spolehnout. Jedinou neznámou pro Rusko v tuto chvíli je, koho Trump obviní, až toto nejnovější mírové úsilí selže, dodává CNN.