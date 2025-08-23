Zahraničí

Putin nebude se Zelenským riskovat "léčku". CNN píše, proč se zřejmě nikdy nesetkají

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 4 hodinami
Americký prezident Donald Trump si předsevzal, že dostane ruského prezidenta Vladimira Putina ke stolu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Signály z Ruska ale vůbec nenaznačují, že by k tomu mělo někdy vůbec dojít, píše ve svém článku server americké stanice CNN, podle kterého to není překvapivé.
"Mírová jednání by měla začít na expertní úrovni a postupně," prohlásil Lavrov | Video: Reuters

Ruský vládce svoji rozsáhlou invazi do sousední země zahájil jednostranným uznáním části ukrajinského území (samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky) za nezávislé. Putin tvrdí, že Ukrajina je "nezcizitelnou součástí (ruské) historie, kultury a duchovního prostoru" a její oddělení od Ruska je historickou chybou.

Putin by musel případným setkáním podle Orysie Lutsevichové "přijmout prezidenta neexistující země, kterého považuje za vtip". Ředitelka programu Chatham House pro Rusko a Eurasii tvrdí, že by to také znamenalo obrovský obrat tónu, který by bylo Rusům těžké vysvětlit. 

Související

Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

"Vymyl jim ve státní televizi mozky tím, že Zelenskyj je nacista, že (Ukrajina) je loutkový stát Západu… že Zelenskyj je nelegitimní, proč s ním najednou mluví?" vypočítává Lutsevichová důvody, proč by bylo pro Putina obtížné zdůvodnit setkání s ukrajinským lídrem.

Kreml pravidelně zpochybňuje legitimitu ukrajinského vůdce a poukazuje na odložení voleb na Ukrajině. Ty se ale podle ukrajinské ústavy ve válečném stavu konat nesmí. Rusové ale nejnověji tlačí na to, aby Ukrajina uspořádala volby před podpisem jakékoli konečné mírové smlouvy. 

Putin a další ruští představitelé Zelenského zřídka zmiňují jménem, místo toho dávají přednost hanlivému označení "kyjevský režim". CNN navíc připomíná, že to byl Zelenskyj, kdo v polovině května odcestoval do Turecka na první přímá jednání, zatímco Putin vyslal delegaci vedenou autorem historických učebnic.

Taťána Stanovájová z Carnegieho centra Rusko-Eurasia tvrdí, že ačkoli Putin nepovažuje setkání se Zelenským za klíčové ve válce, která pro Rusko znamená spíše konfrontaci se Západem než s Ukrajinou, mohl by se setkání zúčastnit, pokud by si myslel, že bude úspěšné.

Související

Jak chtějí Rusové "osekat" Ukrajinu. Porovnejte si dřívější podobu a o co může přijít

Jednání o míru přehledně – co požadují Rusové po Ukrajině - mapa podklad
Infografika

Stanovajová naznačila, že by Rusko mohlo navrhnout nové kolo istanbulských rozhovorů s delegací na vyšší úrovni, ale bez Putina. Ten podle ní nebude riskovat "léčku", že by si sedl se Zelenským a zjistil, že všechny jeho požadavky jsou odmítnuty.

"Klíčové požadavky musí být na stole a Zelenskyj musí být připraven o nich mluvit," řekla v rozhovoru pro CNN. Zelenskyj prozatím tyto klíčové požadavky, mezi které patří i odevzdání území, které Ukrajina stále kontroluje, vyloučil. A Putin nemá v tuto chvíli důvod couvnout.

Aniž by učinil nějaké ústupky, byl odměněn velkým summitem na Aljašce, Trump upustil od požadavku na příměří před mírovými jednáními a nezavedl další sankce, kterými hrozil. Putin mohl opět zesílit útoky na Ukrajinu.

Pokud Trumpův tlak na Zelenského ještě nepřinesl podle CNN výsledky, které si Moskva přeje, vždycky je tu vojenská síla, na kterou se lze spolehnout. Jedinou neznámou pro Rusko v tuto chvíli je, koho Trump obviní, až toto nejnovější mírové úsilí selže, dodává CNN.

"Stáhnout se 80 kilometrů? A co potom?" Ukrajinský voják komentuje vzdání se Donbasu (Celý článek i s videem zde)

Spotlight News - Ruslan | Video: Matyáš Zrno
 
Mohlo by vás zajímat

Černý trh s migranty i daňové úniky. Italské Prato se stalo bojištěm čínské mafie

Černý trh s migranty i daňové úniky. Italské Prato se stalo bojištěm čínské mafie

"Jaké to je vraždit." Neuvěřitelné přiznání na příjezdové cestě vyrazilo policii dech

"Jaké to je vraždit." Neuvěřitelné přiznání na příjezdové cestě vyrazilo policii dech
0:38

S příchodem Trumpa vidím světlo na konci tunelu ve vztazích s USA, prohlásil Putin

S příchodem Trumpa vidím světlo na konci tunelu ve vztazích s USA, prohlásil Putin

"Evropská vojska na Ukrajině by byla intervencí". Lavrov brzdí Trumpův optimismus

"Evropská vojska na Ukrajině by byla intervencí". Lavrov brzdí Trumpův optimismus
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko

Právě se děje

před 25 minutami
"Chcete mně jednu vrazit?" zeptal se Fiala na mítinku kritika. Nakonec mu podal ruku
6:52

"Chcete mně jednu vrazit?" zeptal se Fiala na mítinku kritika. Nakonec mu podal ruku

První zastavení premiéra Petra Fialy po dovolené táhlo. "Myslel jsem, že tady budu sám," tvrdil voličům.
před 47 minutami
KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte slavné obrazy a sochy?
Infografika

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte slavné obrazy a sochy?

Mona Lisa, Picasso, sošný David, impresionisté nebo bláznivý Dalí? Otestujte své znalosti nejznámějších uměleckých děl světa.
před 1 hodinou
Kde se bude lámat Vuelta? Klíčových pět dní určí šampiona i poražené

Kde se bude lámat Vuelta? Klíčových pět dní určí šampiona i poražené

Cyklistická Vuelta dnes začíná a napětí roste. Na trati plné brutálních stoupání a zákeřných sjezdů čeká pět rozhodujících dní.
před 1 hodinou
Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

Někteří událost spojují s koncem světa a odkazují na slova z evangelia podle Marka: "Slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého."
před 2 hodinami
Obvinění ze znásilnění i domácího násilí. Kdo je černá ovce norské královské rodiny?

Obvinění ze znásilnění i domácího násilí. Kdo je černá ovce norské královské rodiny?

Osmadvacetiletý nevlastní syn norského korunního prince čelí obvinění z 32 trestných činů - včetně útoků na ženy či domácího násilí.
před 2 hodinami
Rebelie, co pobaví. Vývojářské „partyzány“ honí ochranka i mezi návštěvníky veletrhu
1:10

Rebelie, co pobaví. Vývojářské „partyzány“ honí ochranka i mezi návštěvníky veletrhu

Na největší herní veletrh léta nemusíte mít v kapse miliony. Stačí i batoh, noťas a odvaha odchytit novináře v tom správném koutku haly
před 2 hodinami
Černý trh s migranty i daňové úniky. Italské Prato se stalo bojištěm čínské mafie

Černý trh s migranty i daňové úniky. Italské Prato se stalo bojištěm čínské mafie

Město módy se stalo bojištěm čínské mafie. Ovládnout Prato přitom znamená obchodně kontrolovat velkou část Evropy, varují policejní experti.
Další zprávy