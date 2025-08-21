Zahraničí

Jednání o míru přehledně: Co požadují Rusové po Ukrajině?

Matyáš Zrno Štefan Novák Matyáš Zrno, Štefan Novák
před 10 minutami
Rusko výměnou za příměří požaduje odevzdání neokupované části Doněcké oblasti. Jak velké je to území? Co by pro Ukrajince znamenalo se ho vzdát? A nabízí Rusové nějaké vlastní územní ústupky?
 
Evropa bude muset převzít lví podíl břemene ukrajinské bezpečnosti, řekl Vance

Pavel: Územní ústupky na Ukrajině odráží realitu na bojišti, nejspíš k nim dojde

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území
před 6 minutami
Reprezentace, coming out či opletačky s policií. Jankto ukončil fotbalovou kariéru

Fotbalista Jakub Jankto ukončil kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že se po zranění kotníku už nevrátí.
před 10 minutami
Rusko výměnou za příměří požaduje odevzdání neokupované části Doněcké oblasti. Jak velké je to území? Co by pro Ukrajince znamenalo se ho vzdát?
před 34 minutami
Na Islandu našli milionovou Octavii. Místní farmář ujel s první generací auta neskutečnou porci kilometrů.
Aktualizováno před 46 minutami
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Spousta zábavných okamžiků, jedna epická výměna, obdivný úklon ruského spoluhráče, ale také prohlášení, které americkým pořadatelům radost neudělalo.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Andrea Vavassori a Sarra Erraniová vyhráli na grandslamovém US Open titul ve smíšené čtyřhře.
před 1 hodinou
Jaromír Jágr jako kněz. Ve slovenské továrně Kie pokřtil nový model pro Evropu

Kia spustila výrobu elektromobilu EV4 na Slovensku. Nový model míří hlavně na evropské zákazníky. První vyrobené auto pokřtil Jaromír Jágr.
