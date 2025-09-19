Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Podle telegramového účtu jednotky jde zřejmě o pozůstatek z doby spolupráce mezi Stalinovým Sovětským svazem a Hitlerovým Německem.
Po uzavření paktu o neútočení mezi SSSR a nacistickou Třetí říší v srpnu 1939 podepsaly obě země v únoru 1940 ještě hospodářskou dohodu, na jejímž základě proudily do Německa suroviny a do Ruska především technologie, strojírenské vybavení a sofistikovanější zbraňové systémy. Kam mohly patřit i detonátory.
Na seznamu ruských nákupů v Berlíně byly v listopadu 1939 explicitně zmíněny i dodávky pro dělostřelectvo a munici. Jestli ale dělostřelecké detonátory skutečně nakonec dorazily do Sovětského svazu, nevíme. To, co ukrajinští vojáci nalezli, mohly totiž být i kořistní detonátory, které sovětská armáda získala za války nebo po ní.
Anebo může jít o ukrajinskou psychologickou operaci. Ukrajinci, neustále čelící obviněním Putinova Ruska z nacismu, tak možná chtějí upozornit na spolupráci SSSR a nacistického Německa v první fázi druhé světové války.
To, co vidíme na fotografii, je ale zcela určitě německá roznětka. Pravděpodobně ke granátům do protitankového kanonu ráže 75 mm nebo do minometu ráže 81 mm. Ani jednu z nich nicméně Rusové obvykle nepoužívají.
Přesto je to zajímavé zjištění, že se i v roce 2025 stále válčí technologií z druhé světové války, ba dokonce i starší. Třeba munice ráže 152 mm (tedy standardní ruská dělostřelecká munice) je pořád kompatibilní s tou z druhé světové války. To samé platí i pro některé typy minometných granátů (týká se to střely, ne prachové náplně).
Západní dělostřelecká ráže 155 mm zase vychází z francouzské koncepce z roku 1877. A když Američané začali Ukrajincům dodávat svou munici 203 mm, dala se vystřelovat ze sovětských houfnic stejné ráže, protože jak americké osmipalcové, tak sovětské 203mm houfnice jsou deriváty staré britské houfnice Mk-I, používané za první světové války.
Můžou být tak staré zapalovače funkční? Některé typy vydrží, jiné zdegradují. To byl problém například u severokorejské munice z prvních várek. Odhaduje se, že selhal každý desátý granát.