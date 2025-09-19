Zahraničí

Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

před 1 hodinou
Ukrajinské vojáky z 225. úderného pluku "Tur" čekalo při dobytí ruského muničního skladu překvapení. Objevili totiž detonátory pro dělostřeleckou či minometnou munici, na kterých byla vyryta říšská orlice s hákovým křížem a vyrytým datem 1934.
Nacistické detonátory nalezené na Ukrajině.
Nacistické detonátory nalezené na Ukrajině. | Foto: 225. úderný pluk „Tur“

Podle telegramového účtu jednotky jde zřejmě o pozůstatek z doby spolupráce mezi Stalinovým Sovětským svazem a Hitlerovým Německem.

Po uzavření paktu o neútočení mezi SSSR a nacistickou Třetí říší v srpnu 1939 podepsaly obě země v únoru 1940 ještě hospodářskou dohodu, na jejímž základě proudily do Německa suroviny a do Ruska především technologie, strojírenské vybavení a sofistikovanější zbraňové systémy. Kam mohly patřit i detonátory.

Nacistické detonátory nalezené na Ukrajině.
Nacistické detonátory nalezené na Ukrajině. | Foto: 225. úderný pluk „Tur“

Na seznamu ruských nákupů v Berlíně byly v listopadu 1939 explicitně zmíněny i dodávky pro dělostřelectvo a munici. Jestli ale dělostřelecké detonátory skutečně nakonec dorazily do Sovětského svazu, nevíme. To, co ukrajinští vojáci nalezli, mohly totiž být i kořistní detonátory, které sovětská armáda získala za války nebo po ní.

Anebo může jít o ukrajinskou psychologickou operaci. Ukrajinci, neustále čelící obviněním Putinova Ruska z nacismu, tak možná chtějí upozornit na spolupráci SSSR a nacistického Německa v první fázi druhé světové války.

To, co vidíme na fotografii, je ale zcela určitě německá roznětka. Pravděpodobně ke granátům do protitankového kanonu ráže 75 mm nebo do minometu ráže 81 mm. Ani jednu z nich nicméně Rusové obvykle nepoužívají.

Přesto je to zajímavé zjištění, že se i v roce 2025 stále válčí technologií z druhé světové války, ba dokonce i starší. Třeba munice ráže 152 mm (tedy standardní ruská dělostřelecká munice) je pořád kompatibilní s tou z druhé světové války. To samé platí i pro některé typy minometných granátů (týká se to střely, ne prachové náplně).

