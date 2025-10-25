"Umřu tady? Kde je maminka?" Ruský útok na školku vyděsil nejen děti

Záchranáři ihned zahájili evakuaci dětí a personálu školky, ze záchranné operace se objevilo několik videí. "Umřu tady?" "Kde je maminka?" jsou slyšet v jednom z videí hlasy vyděšených dětí. Záběry ze čtvrtečního ruského útoku na školku v Charkově se rychle šíří na sociálních sítích. Jedno z videí sdílel například bývalý ukrajinský poradce ministerstva zahraničí Anton Geraščenko. V pátek se o útoku zmínil při jednání v Bruselu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
"Ráno tři 'šáhedy' přímo zasáhly budovu, kde fungovala soukromá mateřská škola," napsal starosta města Terechov na Telegramu s odkazem na drony íránské konstrukce, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
Po útoku se podle starosty zřítilo celé druhé patro zasažené budovy. "Naštěstí se učitelkám podařilo včas odvést děti do nejjednoduššího úkrytu v téže budově. Jakmile se záchranáři dostali do sklepa, všech 48 dětí bylo evakuováno," dodal Terechov.
Podle Terechova se útok v Charkově nicméně neobešel bez obětí. Zahynul pracovník komunální firmy, který uklízel ulici. Další lidé byli zraněni a celkem bylo poškozeno šest budov.
Útok na školku odsoudil v Bruselu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusové podle něj chtějí, aby se Ukrajina během zimních měsíců ocitla bez dodávek elektřiny, i proto cílí na energetickou infrastrukturu. "Většina ruských raketových a dronových útoků cílí na zničení běžného života ve městech a na vesnicích. Chtějí donutit lidi utéct nebo žít kompletně bez elektřiny," uvedl ukrajinský prezident.
Today, a meeting of the European Council was held in Brussels – with good results. The European Union assured that financial assistance to Ukraine will be maintained not only next year, but also in 2027. This is an important unanimous decision. We have secured political support… pic.twitter.com/aaxWqrH6H3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025