Zahraničí

"Umřu tady? Kde je maminka?" Ruský útok na školku vyděsil nejen děti

Fabian Blažek ČTK Fabian Blažek, ČTK
před 2 hodinami
Ruská armáda ve čtvrtek zaútočila na dětskou školku v ukrajinském Charkově. Starosta města Ilhor Terechov uvedl, že se v době útoku nacházelo v objektu 48 dětí. Podle dostupných informací se všechny děti podařilo evakuovat do nouzového krytu. Jeden člověk při útoku zemřel.
"Umřu?" zeptalo se dítě policisty po útoku na školku na Ukrajině | Video: X/Gerashchenko_en

Záchranáři ihned zahájili evakuaci dětí a personálu školky, ze záchranné operace se objevilo několik videí. "Umřu tady?" "Kde je maminka?" jsou slyšet v jednom z videí hlasy vyděšených dětí. Záběry ze čtvrtečního ruského útoku na školku v Charkově se rychle šíří na sociálních sítích. Jedno z videí sdílel například bývalý ukrajinský poradce ministerstva zahraničí Anton Geraščenko. V pátek se o útoku zmínil při jednání v Bruselu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Ráno tři 'šáhedy' přímo zasáhly budovu, kde fungovala soukromá mateřská škola," napsal starosta města Terechov na Telegramu s odkazem na drony íránské konstrukce, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu.

Po útoku se podle starosty zřítilo celé druhé patro zasažené budovy. "Naštěstí se učitelkám podařilo včas odvést děti do nejjednoduššího úkrytu v téže budově. Jakmile se záchranáři dostali do sklepa, všech 48 dětí bylo evakuováno," dodal Terechov.

Podle Terechova se útok v Charkově nicméně neobešel bez obětí. Zahynul pracovník komunální firmy, který uklízel ulici. Další lidé byli zraněni a celkem bylo poškozeno šest budov.

Útok na školku odsoudil v Bruselu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusové podle něj chtějí, aby se Ukrajina během zimních měsíců ocitla bez dodávek elektřiny, i proto cílí na energetickou infrastrukturu. "Většina ruských raketových a dronových útoků cílí na zničení běžného života ve městech a na vesnicích. Chtějí donutit lidi utéct nebo žít kompletně bez elektřiny," uvedl ukrajinský prezident.

 
