Tohle Putin dlouho tajil. Navalného manželka popsala, jak její muž zemřel

před 1 hodinou
Vdova po ruském prominentním opozičníkovi Alexeji Navalném Julija ve středečním prohlášení na sociálních sítích uvedla, že ví, proč a jak její muž v trestanecké vězeňské kolonii na Sibiři před rokem a půl zemřel. Podle informací, které získala, měli významného Putinova kritika otrávit. Vdova měla získat také informace od dozorců, kteří popsali Navalného poslední den a sdíleli fotografie z cely.
Alexej byl zabit, máme důkazy, říká manželka zesnulého Navalného | Video: Reuters

"V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit a předat Alexejovy biologické materiály do laboratoře v jedné západní zemi. Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že byly obdrženy výsledky a dvě laboratoře ve dvou zemích nezávisle na sobě dospěly k závěru, že Alexej byl otráven," napsala na své sociální sítě ve středu Julija Navalná, vdova po ruském prominentním opozičníkovi Alexeji Navalném.

Toho se ruský stát opakovaně pokoušel zabít (například jej agenti tajných služeb otrávili jedem novičok), načež jej po návratu z léčení z Německa zatkli přímo na letišti. Navalnyj následně obdržel dlouholetý trest vězení a 16. února 2024 zemřel za podezřelých okolností v sibiřské vězeňské kolonii Polární vlk.

Marija Pevčichová a Alexej Navalnyj.
Marija Pevčichová a Alexej Navalnyj. | Foto: Marija Pevčichová / použito na Aktuálně.cz se svolením autora

"Toto je trestní cela ve věznici v Charpu, kde umíral Alexej Navalnyj. Fotografie byly pořízeny těsně poté, co bylo jeho tělo odneseno. Ležel zde na podlaze, zvracel a křičel bolestí. Vězeňští dozorci ho místo záchrany nechali tady, zamkli mříže a dveře," popisuje okolnosti smrti jednoho z nejvýraznějších ruských opozičníků poslední doby vyšetřovatelka Marija Pevčichová z Fondu boje proti korupci, který Navalnyj založil.

Navalná ovšem uvedla, že rodina a spojenci zemřelého opozičního vůdce nemohou z více důvodů získat oficiální výsledky testů, které by přesně určily, jaký jed byl použit.

Na základě informací od některých dozorců - které ale nelze nezávisle ověřit - se investigativcům z Fondu boje proti korupci podařilo zjistit také detaily z Navalného posledního dne. Navalnyj byl v den své smrti vyveden na procházku, ale udělalo se mu špatně. Když přišel zpět do cely, lehl si na podlahu, přitáhl si kolena k sobě, začal sténat bolestí a pak i zvracet.

"Alexej měl křeče. Vězeňští dozorci sledovali jeho utrpení skrz mříže a okna cely," řekla ve videu na sítích Navalná. Záchranku pak dozorci přivolali až 40 minut poté a krátce nato Navalnyj zemřel. Jeho matce Ludmile vedení věznice řeklo, že její syn prodělal syndrom náhlého úmrtí. Později pak ruští vyšetřovatelé uvedli, že smrt způsobily zdravotní problémy a arytmie.

Alexeje Navalného uložili do rakve v kravatě.
Alexeje Navalného uložili do rakve v kravatě. | Foto: Reuters

Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mezitím během brífinku 17. září zdůraznil, že o prohlášeních Julije Navalné ohledně testování biomateriálů jejího manžela západními laboratořemi nic neví.

"O těchto jejích prohlášeních nic nevím, nemohu nic říct," citoval Peskova online server Gazeta.ru. "Výsledky testů nemohou nijak ovlivnit politickou situaci," dodal tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina v reakci na novinářův dotaz, proč laboratoře odmítly tato data zveřejnit.

Putin ani jeho mluvčí o Navalném dlouhodobě nemluví, ruský prezident ve výjimečných případech zmínil pouze jeho jméno.

 
