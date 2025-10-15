Zahraničí

Trump chce svrhnout Madura. Povolil CIA, aby ve Venezuele prováděla tajné operace

před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Trump to oznámil ve středu večer v Bílém domě, a potvrdil tak zprávu deníku The New York Times (NYT). Jde o jasné vystupňování snah Spojených států vyvinout tlak na režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. | Foto: Reuters

Rozhodnutí Trumpa podle NYT umožňuje CIA uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně smrtících operací ve Venezuele. Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.

Jestli CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.

Vystupňované napětí mezi Washingtonem a Caracasem je vidět také na amerických vojenských útocích na venezuelská plavidla, která podle USA převážejí drogy. Za poslední týdny při nich zemřelo 27 lidí. Podle Spojených států, které u venezuelských břehů rozmístily své lodě, je do pašování drog zapleten i Maduro.

Autoritářský prezident naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

 
