Rusko se chystá na rozhodující úder. Letní "blitzkrieg" má dostat Ukrajinu na kolena

Ukrajinu čeká možná nejtěžší léto od vypuknutí války. Podle analýzy britského týdeníku The Economist se Rusko připravuje na rozsáhlou letní ofenzivu, jejímž cílem není jen územní zisk, ale především psychologické zhroucení ukrajinské obrany. Moskva podle všeho chystá sérii masivních útoků, které mají zlomit morálku obránců a přinést Vladimiru Putinovi symbolické vítězství.

Napětí na frontě eskaluje. Po týdnech váhavých jednání o příměří, na něž tlačí zejména americký prezident Donald Trump, dochází k prudkému nárůstu násilí. Ukrajinu v posledních dnech zasáhly masivní raketové útoky, zatímco její drony podnikly nálety hluboko do ruského území.

Jak však upozorňuje The Economist, to hlavní má teprve přijít - a bude to pravděpodobně "velká letní show síly".

Středobodem nadcházející ruské ofenzivy se má stát město Kosťantynivka v Donbasu. Ruské velení jej označilo za klíčový logistický uzel ukrajinských sil a připravuje na něj útok z jihu, východu i ze západu. Město je takřka nonstop bombardováno - dopadá na něj až 25 naváděných bomb denně. Civilisté, kteří v lokalitě dosud setrvávali, se snaží z města prchnout každý den do 15.00, odkdy začíná zákaz vycházení. Místní policejní šéf mluví o blížícím se náporu jako o "oblouku ruské lásky" - s mrazivou ironií.

Rusko shromažďuje vojáky

Ukrajinské zpravodajské služby očekávají, že kromě Kosťantynivky bude cílem i sousední Pokrovsk, a zároveň upozorňují na rostoucí ruský tlak v severovýchodní provincii Sumy. Tam podle nich Rusko shromažďuje kolem 50 000 vojáků. Pohraniční vesnice byly evakuovány a vzduchem létají levné drony, které často explodují ještě před dopadem. Moskva tímto manévrem zrcadlí loňskou ukrajinskou operaci v ruském Belgorodu. Tehdy šlo o přeshraniční výpady, které měly odlákat ruské jednotky, vyvolat paniku a ukázat, že válka může zasáhnout i území agresora.

Přestože se frontová linie tři roky téměř nepohnula, Kreml věří, že "poslední úder" či "blitzkrieg" (blesková válka) může rozhodnout. Zajatí ruští důstojníci údajně popisují letní kampaň jako rozhodující nápor, který má srazit Ukrajinu "na kolena".

Rusko má přitom výhodu v personálních kapacitách - na rozdíl od Ukrajiny se nespoléhá na instrument povinné vojny, ale láká nováčky skrze vysoké náborové bonusy. Měsíčně doplňuje své jednotky o 10 až 15 tisíc mužů, přestože až 80 procent z nich padne během jejich prvních misí.

Sázka na drony

Klíčový je i technologický souboj dronů. Ukrajina dříve dominovala, Rusko však s pomocí jednotky Rubicon vyrovnává "skóre". Nasazuje sofistikované drony ovládané optickými kabely, ruší komunikaci nepřátelské strany a útočí hluboko v týlu. Rubicon navíc těží z čínské podpory - Peking odmítá dodávat drony Ukrajině, ale pomáhá Rusku s jejich výrobou.

Zda případná nadcházející ofenziva skutečně zlomí ukrajinskou obranu, se teprve uvidí. Mnozí ukrajinští velitelé jsou optimističtí - připomínají, že Rusko se za tři roky nedokázalo strategicky posunout. Jiní však varují: ukrajinská převaha v dronech se tenčí, zásobovací linie jsou zranitelnější a únava obránců roste.

Ruský prezident Vladimir Putin možná nebude potřebovat vítězství v pravém slova smyslu - stačí mu jakýkoli posun, který bude moci prezentovat jako úspěch. A právě to dělá letní ofenzivu tak nebezpečnou.

Podle nedávného odhadu amerického Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) dosáhly celkové ztráty obou stran až 1,4 milionu vojáků - mrtvých i raněných. Ztráty Ruska, které má výrazně větší armádu, jsou přitom více než dvojnásobné ve srovnání s Ukrajinou. Moskva přišla o 200 000 až 250 000 padlých vojáků a celkově zhruba 950 000 vojáků bylo zabito či zraněno, což z této války činí nejkrvavější konflikt pro Rusko od roku 1945. Ukrajinské ztráty jsou podle odhadu 60 000 až 100 000 padlých a až 400 000 celkově zasažených vojáků.

