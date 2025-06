Nejhorší scénář pro Ukrajinu. Zelenskyj v rozhovoru popsal, jak by Putin mohl vyhrát

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi ABC News prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin nemůže vyhrát válku. Existují ale faktory, které to mohou zvrátit.

Volodymyr Zelenskyj popsal, jak by mohl Putin vyhrát válku | Video: Kancelář ukrajinského prezidenta

Zelenskyj v 45minutovém interview reagoval mimo jiné na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Zelenského a Putina nazval dětmi, které se perou na hřišti.

Zelenskyj nesouhlasí s tím, že by Rusko ve válce vyhrávalo. "Není to pravda a nemyslím tím jen (Trumpova) slova, ale skutečnou situaci. Nevyhráváte, jestliže ztrácíte milion lidí, jen abyste získali pár tisíc kilometrů," řekl.

Klíčoví jsou spojenci

Ukrajinský prezident v rozhovoru spekuloval, za jakých podmínek by Rusko mohlo zvítězit. Zásadním předpokladem by bylo úplné stažení spojenců ze Západu.

Zdůraznil, že pro Moskvu bylo nemožné Ukrajinu na začátku války obsadit i bez pomoci partnerů. "Za současné situace Putin v žádném případě nebude schopen tuto válku vyhrát. Pokud bude ve světě jednota a svět bude na naší straně, je to nemožné. Vyhrát může pouze tehdy, pokud se to změní ve velmi dlouhou válku, trvající mnoho let a bez sankcí," prohlásil.

Podle Zelenského je tohle přesně to, co Putin chce, protože potřebuje peníze na válku a "chce zůstat v Kremlu až do smrti".

"Ano, to je jeho cíl. Proto nás chce obsadit, zničit. Jde mu o ropu - jeho ekonomika závisí na energiích. A my musíme co nejdříve zavést sankce. Ztratili jsme mnoho let," vysvětlil Zelenskyj.

Bez partnerů by nebylo tolik raket

Ukrajinský prezident také připomněl, že Rusko prodává značné množství ropy a plynu Číně, Indii, Brazílii i dalším zemím. Díky nefunkčním sankcím navíc Kreml dál vyrábí střely a další munici, kterými napadenou zemi terorizuje.

"Buďme upřímní, protože bez amerických, tchajwanských, čínských a některých evropských partnerů, bez výrobků těchto společností, bez součástek, které vyrábějí, by Putin nebyl schopen vyrobit takové množství raket," řekl.

Na otázku, zda by Rusko mohlo zvítězit, kdyby už neexistovala americká pomoc, Zelenskyj odpověděl, že s největší pravděpodobností by mělo větší šanci. Ukrajina by navíc utrpěla mnohem větší ztráty.

"Pokud nám USA nedají rakety - co potom? Další ztráty, další lidé budou umírat, uzavřel ukrajinský prezident.

Ve stejném rozhovoru Zelenskyj prohlásil, že "jsme blízko" bodu, kdy může být Rusko donuceno ukončit válku. Faktory jsou ukrajinské operace uvnitř ruského území a jednota USA a Evropy při vyvíjení tlaku na Putina.

