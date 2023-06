Na Ukrajině není válka, ale agrese. Jsme líní rozumět, co se tam děje, říká Svoboda

Česká žurnalistika zcela selhává v tom, jak o dění na Ukrajině informuje, míní ukrajinista David Svoboda. Ve veřejném prostoru podle jeho názoru kolují nesprávné termíny, které kopírují oficiální kremelský výklad situace. "Jaká válka na Ukrajině, když jde o ruskou agresi? Na Ukrajinu nepřišla jen tak nějaká válka. Ukrajina je okupovanou zemí," apeluje expert v rozhovoru.

Ukrajinista z Ústavu pro studium totalitních režimů považuje za problematické i to, že česká média nazývají ozbrojené skupiny na východě Ukrajiny, působící v zemi od roku 2014, jako separatisty. "Jsou to ruské a proruské hybridní síly. A takhle to bylo už celých těch devět let," uvádí Svoboda. "Jednoznačně jde o nástroj agrese. A česká žurnalistika pracuje s výkladovým rámcem, který tyto ozbrojené útvary legitimizoval jako takzvané separatisty," dodává.

Nejednoznačné pojmy podle něj přispívají k tomu, že je různé skupiny obyvatel zneužívají ke svým vlastním interpretacím a dohadům. "Jako člověk z terénu vidím dennodenně, co dokážou takzvaní trollové, jak se zmobilizovali a aktivizovali. My jsme nebyli schopni poradit si s obrovskou vlnou ruské informační agrese, která přispívá ke zkreslení situace," míní.

V české veřejné diskusi také postrádá prvky, které by pomohly k dostatečnému vysvětlení konfliktu na Ukrajině. "Vůbec se tu neprobírá situace národnostní otázky na ruském území. Perspektivy možného rozpadu Ruska jako zcela legitimního scénáře," uvádí Svoboda. "Všechno ulpívá jen na povrchu. Vždycky se chytneme jen nějaké nové události. Žijeme z hodiny na hodinu," dodává.

V souvislosti s tím radí informovat o ruské invazi na Ukrajinu v menší míře, ale víc do hloubky. Zpravodajství o dění na frontě přirovnává k počítačové střílečce. "Ať se nám to líbí, nebo ne, táhne se tu dlouhodobý scénář obrovského přeskupení evropské rovnováhy v 21. století. A my se tomu nevyhneme. Ukrajinsko-ruský prostor bude v tomto století pro Evropu kritický. Je načase stanovovat novou agendu, nová témata a kriticky se tomu věnovat," tvrdí.

Češi podle něj některými problémy, kterým Ukrajina čelí, opovrhují, a jsou líní se situaci věnovat pečlivěji. "Vůbec neříkám, že je třeba Ukrajinu nějak vzývat. Jen říkám, že je nutné ji pochopit," míní Svoboda. "Vlna soucitu, který Češi projevili, je chvályhodná. Češi se zachovali jako národ se srdcem na pravém místě. Ale soucit s tím nemá co dělat. Ten je nadbytečný. Ukrajina nepotřebuje soucit. Potřebuje porozumění a pochopení," dodává.

Sám nepovažuje za podstatné, aby média den co den sledovala dění na ukrajinské frontě. Dle jeho názoru by situaci více prospělo, pokud by se boje vyhodnocovaly až zpětně. "Osobně nepotřebuju vidět každý den, jestli někde někomu spadla na hlavu cihla, jak si kdo stojí a tak dál," uvádí. "Dokonce se i domnívám, že by konzument denního zpravodajství měl být trochu pokornější a nežádat nějaké absolutní pravdy," prohlašuje expert.

