Analytik: V Buči vraždila i Putinova garda. Masakr odkryl nejslabší článek okupantů

Útoky ruských vojáků na civilisty jsou válečným zločinem a nemají vůbec žádné strategické opodstatnění, míní britský analytik Michael Clarke. Podle něj se na nich pravděpodobně podílí i ruská národní garda Rosgvardia. "Doprovázela ruské jednotky a podle seznamů zatýkala lidi. Některá z těchto zabití mohla být výstrahou pro vesničany nebo pomstou," uvádí Clarke v rozhovoru pro stanici Sky News.

Fungování gardy Rosgvardia analytik přirovnává ke gestapu. Uskupení s více než 300 tisíci muži vzniklo na základě dekretu Vladimira Putina v roce 2016. V současnosti v Rusku slouží jako Putinova osobní armáda ke stabilizaci poměrů uvnitř ruské společnosti.

Clarke také upozorňuje na to, že mnoho ruských vojáků na Ukrajině se kvůli špatnému velení na úrovni poddůstojníků již vymklo kontrole. "Vojáci jednají jen v rámci svých malých skupin, které se pravděpodobně rozlítily a velmi se mstí, protože místní lidé se jim postavili," podotýká.

Kreml bude podle něj své činy ve válce na Ukrajině s odstupem času popírat - stejně jako se tomu stalo po otravě Alexandra Litviněnka v roce 2006 a Sergeje Skripala v roce 2018.

"Rusové nejprve všechno odmítnou. Pak se snaží mlžit. Pomocí sociálních sítí naznačují, že je to všechno velmi složité a že se v té době dělo to a ono," vysvětluje Clarke. "A pak, o pár let později, to často přiznají a řeknou: 'Ano, dělali jsme to' nebo 'dělali jsme to, ale vy děláte to samé'. Poukazují na jakousi podobnost s morálkou Západu," dodává.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik také uvádí, jak se podle něj k invazi na Ukrajinu postaví Čína a další státy jako Indie, Brazílie nebo Pákistán.