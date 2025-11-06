Rada bezpečnosti zrušila sankce zavedené před lety na syrského prezidenta Šaru

Šara a Chattáb byli na sankčním seznamu lidí a skupin spolupracujících s teroristickými organizacemi Islámský stát a Al-Káida. Šara vedl povstaleckou skupinu Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která byla až do roku 2016 syrským křídlem Al-Káidy. Do čela Sýrie se dostal po prosincové ofenzivě, v jejímž důsledku ze země uprchl prezident Bašár Asad, proti kterému povstalci mnoho let bojovali.
Oficiálně sankce Šarovi i Chattábovi zakazovaly cestovat a zmrazily jim finance. Šara však v posledních měsících dostával výjimky od sankčního výboru Rady bezpečnosti OSN, díky čemuž se mohl zúčastnit například zářijového zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Šara se tehdy stal první hlavou syrského státu, která promluvila v OSN od doby Núraddína Atásího. Ten v roce 1967 pronesl projev krátce po arabsko-izraelské válce, za které Damašek ztratil kontrolu nad Golanskými výšinami.
Podle agentury Reuters již v červenci sankční výbor uvedl, že HTS a Al-Káida neudržují aktivní vztahy. Podle agentury AFP Rada bezpečnosti OSN ve svém čtvrtečním rozhodnutí zmiňuje, že nové syrské úřady se zavázaly bojovat proti terorismu. "Rady vysílá silný politický vzkaz, který uznává, že Sýrie je v nové éře," uvedl americký vyslanec Mike Waltz. Krok podpořilo 14 členů Rady bezpečnosti OSN, Čína se zdržela. Odůvodnila to přítomností zahraničních bojovníků v Sýrii a křehkou bezpečnostní situací v zemi.
Rada bezpečnosti OSN schválila zrušení sankcí krátce před Šarovou cestou do Spojených států. V pondělí ho v Bílém domě podle médií přijme americký prezident Donald Trump. Pro odebrání Šary ze sankčního seznamu hlasovalo 14 členů Rady bezpečnosti OSN, Čína se zdržela.