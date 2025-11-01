Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

Šara by měl podle Axiosu v Bílém domě podepsat prohlášení, kterým se oficiálně připojí ke koalici vedené Spojenými státy v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Cestu zatím oficiálně nepotvrdil ani Washington, ani Damašek.
Příslušníci takzvaného Islámského státu v roce 2014 obsadili rozsáhlé oblasti Sýrie a sousedního Iráku. V jednu dobu IS ovládal asi třetinu Sýrie a zhruba čtyřicet procent Iráku. Spojené státy pak zahájily operaci proti IS, americká armáda a její spojenci provedli v obou zemích tisíce náletů. Organizace byla vojensky poražena, ale v obou zemích dál aktivně působí odhadem 2500 bojovníků IS.
Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem. Většina západních sankcí proti Sýrii byla mezitím zrušena.
Asadův režim v Sýrii sice také bojoval proti IS a dalším extremistům, ale navzdory společnému nepříteli neexistovaly žádné dohody ani vojenská spolupráce mezi Damaškem a Washingtonem. Spojené státy považovaly Asadův režim za nelegitimní a vyzývaly k budoucnosti Sýrie bez Asada. Asadův režim byl viněn mimo jiné z útoků chemickými zbraněmi, systematického mučení a dalších závažných zločinů.
Trump a Šara se setkali už letos v květnu v Saúdské Arábii a znovu v září na okraj debaty Valného shromáždění OSN v New Yorku.