Prozatímní syrský prezident Šara navštíví Spojené státy. Přijme ho Trump

ČTK ČTK
před 31 minutami
Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara se chystá brzy navštívit Spojené státy, kde ho v Bílém domě přijme prezident Donald Trump. Napsal to server Axios. Šara podle něj do Washingtonu odcestuje 10. listopadu. Zvláštní vyslanec americké vlády pro Sýrii Thomas Barrack plánovanou schůzku potvrdil.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prozatímní syrský prezident Ahmad Šara a ruský prezident Vladimir Putin
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prozatímní syrský prezident Ahmad Šara a ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Aktuálně.cz

Šara by měl podle Axiosu v Bílém domě podepsat prohlášení, kterým se oficiálně připojí ke koalici vedené Spojenými státy v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Cestu zatím oficiálně nepotvrdil ani Washington, ani Damašek.

Příslušníci takzvaného Islámského státu v roce 2014 obsadili rozsáhlé oblasti Sýrie a sousedního Iráku. V jednu dobu IS ovládal asi třetinu Sýrie a zhruba čtyřicet procent Iráku. Spojené státy pak zahájily operaci proti IS, americká armáda a její spojenci provedli v obou zemích tisíce náletů. Organizace byla vojensky poražena, ale v obou zemích dál aktivně působí odhadem 2500 bojovníků IS.

Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem. Většina západních sankcí proti Sýrii byla mezitím zrušena.

Asadův režim v Sýrii sice také bojoval proti IS a dalším extremistům, ale navzdory společnému nepříteli neexistovaly žádné dohody ani vojenská spolupráce mezi Damaškem a Washingtonem. Spojené státy považovaly Asadův režim za nelegitimní a vyzývaly k budoucnosti Sýrie bez Asada. Asadův režim byl viněn mimo jiné z útoků chemickými zbraněmi, systematického mučení a dalších závažných zločinů.

Trump a Šara se setkali už letos v květnu v Saúdské Arábii a znovu v září na okraj debaty Valného shromáždění OSN v New Yorku.

 
