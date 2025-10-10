Ministerstvo sexu i styk v práci. Šílenosti Kremlu fungují přesně podle očekávání

Růst ruského obyvatelstva má být podle Putina cílem země pro další desetiletí, mluví o tom už delší dobu. "Vzpomeňte si, že v ruských rodinách měly naše babičky a prababičky sedm i osm dětí. Zachovejme a oživme tyto tradice," řekl nostalgicky před dvěma lety na videokonferenci Světové ruské lidové rady (SRLD) v Moskvě.
Od začátku války na Ukrajině se úsilí Kremlu o prosazování "tradičních rodinných hodnot" a nastartování babyboomu dramaticky zintenzivnilo. Souvisí s tím samozřejmě i to, že Rusko ztrácí v posledních letech na bojišti stovky tisíc mladých mužů.
Kreml tiše přestal zveřejňovat základní vládní statistiky, včetně údajů o ekonomice, demografii a kriminalitě. Zakrývá tím úmrtnost na Ukrajině, klesající počet sňatků a důkazy o ekonomickém poklesu, které válku doprovází.
Ekonomický propad Ruska znamená, že mít děti zůstává pro mnoho lidí nedosažitelné, a to i přes zavedení kontroverzních dotací a opatření, které mají ženy přesvědčit, aby rodily. Kreml třeba obnovil udělování medaile ze Stalinovy éry ženám, které mají počet dětí v dvojciferném čísle.
"Symbolická opatření a propaganda, jako jsou hrdinské matky deseti dětí oceněné medailemi, nemají žádný významný prokázaný vliv na porodnost," řekl deníku The Telegraph moskevský demograf Alexej Rakša.
Rusko mimo to zavedlo třeba Den početí - den, kdy si mají vzít páry volno z práce, aby měli sex. Program je zdánlivě propracovaný: ženy, které porodí devět měsíců poté - na Den Ruska - mohou vyhrát peníze, auta nebo ledničky od městské rady.
"V Rusku se konají veřejné a symbolické kampaně," popsala profesorka demografie na Oxfordské univerzitě Melinda Millsová. Jako příklad uvedla to, že ruský ministr zdravotnictví nedávno povzbuzoval lidi, aby měli sex v pracovní době, s tím, že "velká zaneprázdněnost v práci není legitimní důvod, ale jen trapná výmluva".
"Existuje snaha zřídit ‚ministerstvo sexu‘, které by od 22 do 2 hodin vypínalo internet nebo dokonce hradilo náklady na první rande," doplnila s tím, že podle různých analýz vyšlo, že tyto často bizarní politické triky porodnost opravdu nezvýší.
Kreml v některých regionech dokonce rozšířil dávky na podporu dětí pro těhotné školačky. Tato politika vyvolala v zemi debatu, přičemž kritici obviňují vládu, že podporuje těhotenství teenagerů, aby zvýšila počet dětí, místo toho, aby se zabývala strukturální podporou rodiny.
Kromě toho zavedl ruský prezident zákaz "propagandy", která podporuje bezdětný životní styl. Omezuje televizi, filmy, učebnice, reklamy, příspěvky na sociálních sítích a webové stránky. Pokud někdo zákon poruší, hrozí pokuta až 400 tisíc rublů.
"Je důležité chránit lidi, hlavně mladou generaci, před ideologií bezdětnosti, která je jim vnucována na internetu, v médiích, ve filmech a v reklamě," vysvětlil předseda Dumy Vjačeslav Volodin, když se zákaz uzákonil.
Kreml se snaží v pozadí také bojovat proti potratům. Tudíž zatímco na papíře zůstávají ruské zákony o potratech jedny z nejliberálnějších na světě, ministerstvo zdravotnictví v roce 2023 vypracovalo pokyny, které lékařům radí, jak nejlépe odradit ženy od potratu.
Několik mladých žen, na které mají propagandistické kampaně cílit, tvrdí, že se ovlivnit nenechaly. "Vlastenectví lidem nepomůže založit velkou rodinu, pokud si to nemohou dovolit. Ačkoli výplaty by mohly některé přesvědčit, většina vzdělaných lidí chápe, že jde pouze o rychlou finanční pomoc, která jim v dlouhodobém horizontu s velkou rodinou nepomůže," uvedla dvaatřicetiletá tatérka Dima z Petrohradu s tím, že i navzdory tlaku zůstává bezdětná.
Děti neplánuje ani pětadvacetiletá Julie ze Sibiře. "Starší generace čelily značnému tlaku, aby rodily v mladém věku - v sovětských dobách bylo "pozdě" už ve 26 letech. Ženy se ale nyní rozhodují nerodit, protože to brzdí jejich kariéru," vysvětlila.
Podle moskevského demografa by ženy mohla motivovat jiná opatření než ta, která Kreml zavádí. "Lepším přístupem by byly velké finanční podněty pro druhé a třetí dítě. Jenže vláda není ochotná to platit - i když by šlo jen o zlomek toho, co utrácí za válku. Celkový rozpočet Ruska na děti činí pouze 1,4 % HDP - ve srovnání s 3,5 % ve Francii. Místo toho utrácí 6 až 7 % HDP na armádu," upozornil.
Kreml se podle docentky mezinárodní politiky na Aberystwythské univerzitě ve Walesu Jenny Mathersové "dostal do slepé uličky, protože chce věci, které se vzájemně vylučují - válka způsobila obrovský nedostatek pracovních sil, takže potřebují, aby ženy pracovaly, a ekonomika nedokáže uživit obrovské množství matek v domácnosti".