Putinův režim ji ve vězení chtěl zničit. "Jenže udělali chybu," líčí Skočilenková

Z Ruska se jí nakonec podařilo dostat společně s dalšími politickými vězni v rámci loňské výměny. Nyní přijela na pozvání Knihovny Václava Havla do České republiky a v otevřeném rozhovoru s Terezou Engelovou popisuje svá traumata z věznění.
"Pro Rusko jsem nebyla žádná velká hrozba. Chtěli jen všem lidem ukázat co je pravda a co lež. 'Pokud si budete myslet, že je pravda tohle, půjdete do vězení,'" vysvětluje Skočilenková, proč si zřejmě vyslechla tak přísný rozsudek. "Byli ale dost hloupí, protože z toho udělali veřejnou ostudu. Chtěli mě umlčet - ale místo toho mě ještě víc popostrčili a můj případ se dostal na veřejnost," dodává.
Ve vazbě a vězení měla velké problémy s nevhodnou stravou. Trpí totiž celiakií a pro celiaky ani cukrovkáře nebyla vždy k dispozici odpovídající strava. Nepříjemná pro ni byla i ztráta soukromí, 24 hodin denně ji totiž snímaly kamery.
Ze strany vězeňské služby se dokonce setkala se sexuálním obtěžováním. "Dozorkyně na mě mohly sahat, aby třeba zkontrolovaly, jestli u sebe něco nemám. Někdy to bylo v pohodě, ale byla tam jedna žena, která mě osahávala. Sahala mi na prsa nebo když mě šacovala, sahala mi mezi nohy… Nebyla jsem sice nahá, byla jsem normálně oblečená, ale bylo to svého druhu sexuální obtěžování. A to je velice bolestné, když proti tomu nemůžete nijak zasáhnout."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00-06:17 Cítí se Alexandra Skočilenková jako hrdinka? Chtěla by poslední tři roky ze svého života vymazat? Jak se cítila, když Rusko napadlo Ukrajinu?
06:17-10:48 Roznesla víc protiválečných letáčků, než za kolik ji zadrželi? Co na nich stálo? Věděla, že může dostat tak přísný trest? Měla možnost se u soudu bránit?
10:48-17:10 Co pro ni bylo během vazby nebo ve vězení nejtěžší? Měla ve vazbě k dispozici potřebnou dietu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu?
17:10-20:41 Vyčerpávala ji víc fyzická bolest nebo stres? Umožnili jí navštěvovat lékaře? Pomohlo, že byl její případ medializovaný i v zahraničí? Věděla o mezinárodní podpoře?
20:41-25:06 Měla pocit, že se jí ve vazbě snaží připravit o důstojnost? Proč se její proces tak dlouho vlekl?
25:06-30:17 Věděla, že jí hrozí až sedm let vězení? Proč si myslí, že ji stát vnímal jako takovou hrozbu? Jak její případ prezentovala ruská média? Existuje v Rusku odpor proti stávajícímu režimu?
30:17-34:13 Má obavu, že jí ze strany Ruska něco hrozí i v exilu? Cítí se teď v bezpečí? Chybí jí domov? Co podle Skočilenkové Rusko teď nejvíc potřebuje?