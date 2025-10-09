Zahraničí

Putinův režim ji ve vězení chtěl zničit. "Jenže udělali chybu," líčí Skočilenková

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Alexandra Skočilenková se do povědomí světové veřejnosti dostala v dubnu 2022, kdy ji zatkla ruská policie za to, že v obchodě vyměnila pět cenovek zboží za pacifistická hesla proti válce na Ukrajině. V listopadu 2023 si nakonec vyslechla rozsudek – sedm let vězení za šíření nepravdivých informací o ruské armádě.
Spotlight Aktuálně.cz - Alexandra Skočilenko | Video: Tým Spotlight

Z Ruska se jí nakonec podařilo dostat společně s dalšími politickými vězni v rámci loňské výměny. Nyní přijela na pozvání Knihovny Václava Havla do České republiky a v otevřeném rozhovoru s Terezou Engelovou popisuje svá traumata z věznění.

"Pro Rusko jsem nebyla žádná velká hrozba. Chtěli jen všem lidem ukázat co je pravda a co lež. 'Pokud si budete myslet, že je pravda tohle, půjdete do vězení,'" vysvětluje Skočilenková, proč si zřejmě vyslechla tak přísný rozsudek. "Byli ale dost hloupí, protože z toho udělali veřejnou ostudu. Chtěli mě umlčet - ale místo toho mě ještě víc popostrčili a můj případ se dostal na veřejnost," dodává.

Ve vazbě a vězení měla velké problémy s nevhodnou stravou. Trpí totiž celiakií a pro celiaky ani cukrovkáře nebyla vždy k dispozici odpovídající strava. Nepříjemná pro ni byla i ztráta soukromí, 24 hodin denně ji totiž snímaly kamery.

Ze strany vězeňské služby se dokonce setkala se sexuálním obtěžováním. "Dozorkyně na mě mohly sahat, aby třeba zkontrolovaly, jestli u sebe něco nemám. Někdy to bylo v pohodě, ale byla tam jedna žena, která mě osahávala. Sahala mi na prsa nebo když mě šacovala, sahala mi mezi nohy… Nebyla jsem sice nahá, byla jsem normálně oblečená, ale bylo to svého druhu sexuální obtěžování. A to je velice bolestné, když proti tomu nemůžete nijak zasáhnout."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-06:17 Cítí se Alexandra Skočilenková jako hrdinka? Chtěla by poslední tři roky ze svého života vymazat? Jak se cítila, když Rusko napadlo Ukrajinu?

06:17-10:48 Roznesla víc protiválečných letáčků, než za kolik ji zadrželi? Co na nich stálo? Věděla, že může dostat tak přísný trest? Měla možnost se u soudu bránit?

10:48-17:10 Co pro ni bylo během vazby nebo ve vězení nejtěžší? Měla ve vazbě k dispozici potřebnou dietu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu?

17:10-20:41 Vyčerpávala ji víc fyzická bolest nebo stres? Umožnili jí navštěvovat lékaře? Pomohlo, že byl její případ medializovaný i v zahraničí? Věděla o mezinárodní podpoře?

20:41-25:06 Měla pocit, že se jí ve vazbě snaží připravit o důstojnost? Proč se její proces tak dlouho vlekl?

25:06-30:17 Věděla, že jí hrozí až sedm let vězení? Proč si myslí, že ji stát vnímal jako takovou hrozbu? Jak její případ prezentovala ruská média? Existuje v Rusku odpor proti stávajícímu režimu?

30:17-34:13 Má obavu, že jí ze strany Ruska něco hrozí i v exilu? Cítí se teď v bezpečí? Chybí jí domov? Co podle Skočilenkové Rusko teď nejvíc potřebuje?

 
Mohlo by vás zajímat

Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Hraničí to s posedlostí. Trump kvůli Nobelově ceně míru mluví o útoku na celou zemi

Hraničí to s posedlostí. Trump kvůli Nobelově ceně míru mluví o útoku na celou zemi
1:02

Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko politický vězeň válka Ukrajina

Právě se děje

před 2 minutami
Nová nebeská show. Na obloze hoří satelity Starlink a bude jich přibývat

Nová nebeská show. Na obloze hoří satelity Starlink a bude jich přibývat

V posledních dnech zaplavila sociální sítě videa z Kanady a USA s ohnivými, pomalu se pohybujícími objekty na obloze. O meteority ale nešlo.
Aktualizováno před 28 minutami
Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu
1:12

Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu

Rodák z Havířova byl u všech gólů Bruins při výhře na ledě Washingtonu.
před 33 minutami

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková
34:25
před 43 minutami
Česko čeká slunečný víkend. Bude až 17 stupňů, hlásí meteorologové

Česko čeká slunečný víkend. Bude až 17 stupňů, hlásí meteorologové

Slunečný víkend vystřídá pokles teplot od začátku příštího týdne.
před 1 hodinou
Čínský rychlovlak Noskové nezastavuje. Konkurenci drtí i díky originálnímu talismanu

Čínský rychlovlak Noskové nezastavuje. Konkurenci drtí i díky originálnímu talismanu

Kolem ní padají tenistky vyčerpáním z drsných podmínek čínského počasí, ale nová česká jednička Linda Nosková jede dál.
před 2 hodinami
Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil uzavření dohody mezi Hamásem a Izraelem o realizaci první fáze svého mírového plánu.
před 2 hodinami
Dva roky bojů s úřady. Vnučka opustila svůj život, aby pečovala o dědu s alzheimerem

Dva roky bojů s úřady. Vnučka opustila svůj život, aby pečovala o dědu s alzheimerem

Ačkoliv Martina dědovi pomáhala s láskou, bylo jasné, že časem bude nutná odborná péče - a právě na ni čekali dva roky. Tím však trable neskončily.
Další zprávy