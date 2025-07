"Většina si myslí, že je blázen." Ukrajinský "viceprezident" prý chystá velké změny

Politická situace na Ukrajině je napjatá. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak podle několika anonymních zdrojů listu The Economist vede kampaň za odvolání elitních představitelů země.

Jermak se podle zdrojů The Economist snaží vládní úředníky odstranit a povýšit jemu loajální personál. Podle informací médií se má jednat o místopředsedu vlády Oleksije Černyšovova, premiéra Denyse Šmyhala a šéfa ukrajinské tajné služby (HUR) Kyryla Budanova.

Černyšov je vyšetřován v kauze nelegálního kšeftování s pozemky v oblasti Kyjeva. Jedná se o nejvýše postaveného úředníka v ukrajinské historii, který během výkonu funkce čelil takovému obvinění.

Někteří úředníci tvrdí, že právě Jermak byl hnací silou vyšetřování, podle listu ale přímé důkazy, že by Jermak nařídil Černyšovo vyšetřování, neexistují. Místopředseda vlády už řekl, že z funkce neodstoupí.

Černyšov a Jermak se dostali do sporu poté, co se místopředseda kabinetu nabídl jako alternativní spojka s Washingtonem, píše The Economist.

O tom, že by se mělo proměnit složení vlády, informují ukrajinská média už několik měsíců. Loni v létě prezident Volodymyr Zelenskyj zvažoval sesazení premiéra Šmyhala a jeho nahrazení Julijí Svyrydenkovou, Jermakovou chráněnkyní. V září 2024 se reorganizace uskutečnila, ale jen částečná, Šmyhal si svou funkci udržel. Svyrydenková od té doby působí jako první místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářského rozvoje a obchodu.

Zprávy o hrozícím odvolání se pravidelně objevují i kolem šéfa ukrajinské rozvědky (HUR) Kyryla Budanova. Podle The Economist se ho Jermak snažil letos v červnu odvolat už podeváté. Budanov takové zvěsti v minulosti odmítl jako "ruskou propagandu".

Zdroje blízké Jermakovi nazývají Budanova "nevyzpytatelným revolucionářem", který si údajně buduje vlastní politický tým.

"Devadesát procent (prezidentské) kanceláře si myslí, že je blázen, a deset procent, že je génius," uvedl jeden z nich. Budanovi příznivci ho ale naopak nazývají oddaným státníkem a jedním z mála, kdo je schopen prezidentovi říct nepříjemnou pravdu.

Budanovu pozici pomohl udržet i Bílý dům. Ten podle The Economist opakovaně žádal Kyjev, aby jej prezident nepropouštěl. Jermaka Američané nemusejí už za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena. Za vlády Donalda Trumpa se situace ještě zhoršila.