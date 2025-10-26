Zahraničí

Mapa světa podle Trumpa: Belgie jako město, Albánie na Kavkazu či Paříž v Německu

Donald Trump se rád prezentuje jako geopolitický stratég, který ukončil řadu konfliktů. Posledním jeho „zářezem“ je mírová dohoda mezi Hamásem a Izraelem. Dělá také vše pro to, aby se podepsal pod mír na Ukrajině. Přesto některé jeho přešlapy ukazují, že často ani netuší, kde se země nacházejí nebo jak se jmenují. Podívejte se na nejznámější geografické omyly amerického prezidenta.
Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / AFP / Profimedia

Když se na začátku října během setkání evropských lídrů v Kodani dali do řeči francouzský prezident Emmanuel Macron, albánský premiér Edi Rama a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, neodpustil si Rama jízlivou poznámku směrem k Macronovi.

"Měl byste se nám omluvit, protože jste nám nepoblahopřál k mírové dohodě, kterou Trump uzavřel mezi Albánií a Ázerbájdžánem," řekl Rama pobaveně. Albánský lídr tím narážel na přeřeknutí Donalda Trumpa, který v srpnu zprostředkoval mírovou dohodu mezi Arménií a Ázerbájdžánem.

Trump si přitom názvy kavkazských zemí pletl opakovaně, Arménii zaměnil s balkánskou Albánií. Ázerbájdžán jednou nazval "Aberbajdžánem". Poté dokonce tvrdil, že ukončil neexistující válku mezi Kambodžou a Arménií - zeměmi vzdálenými 4000 kilometrů. Trump si zřejmě spletl dva zcela odlišné konflikty, protože Kambodža tehdy vedla krátké pohraniční střety se sousedním Thajskem.

Měl byste se nám omluvit, protože jste nám nepoblahopřál k mírové dohodě, kterou prezident Trump uzavřel mezi Albánií a Ázerbájdžánem, řekl Rama | Video: X/betyna71

Belgie, nejoblíbenější město Donalda Trumpa

Tyto geografické trapasy, které se staly hitem sociálních sítí, však nejsou u amerického prezidenta žádnou novinkou. Za svou kariéru jich už nasbíral celou řadu. Prominentní washingtonský právník George Conway dokonce na svém účtu na síti X sestavil sbírku Trumpových zeměpisných omylů.

Připomíná v ní například Trumpův výrok z volební kampaně v roce 2016, kdy řekl, že "Belgie je nádherné město". Jeho tehdejší protikandidátka Hillary Clintonová na to reagovala jízlivým tweetem: "Belgie: nejoblíbenější město Donalda Trumpa."

Ve stejném roce také uvedl, že Paříž leží v Německu. "Muž zastřelen uvnitř policejní stanice v Paříži. Právě oznámili, že hrozba terorismu je na nejvyšší úrovni. Německo je totální chaos - vysoká kriminalita. PROBUĎTE SE!" napsal na Twitteru.

V roce 2017, když se před schůzkou s indickým premiérem seznamoval s mapou jižní Asie, špatně vyslovil slovo Nepál jako "nipple" (bradavka) a Bhútán s úsměvem označil jako "button" (knoflík). Prezidenta navíc údajně překvapilo, že Nepál a Bhútán jsou nezávislé státy, nikoli součást Indie, jak mu museli vysvětlit jeho poradci.

O rok později při setkání s představiteli pobaltských zemí v Bílém domě zase Trump obvinil jejich státy, že v 90. letech vyvolaly války vedoucí k rozpadu Jugoslávie. Hosté byli údajně chvíli zmateni, než pochopili, že si prezident spletl Pobaltí na severu Evropy s Balkánem na jihu.

Anglie, Velká Británie, nebo Spojené království?

Nejasně působí i Trumpova představa o Spojeném království. V rozhovorech a projevech opakovaně zaměňoval pojmy Anglie, Velká Británie a Spojené království, jako by si nebyl jistý, jaký je mezi nimi rozdíl.

V rozhovoru pro deník Daily Mail například s údivem konstatoval, že má země "tolik různých jmen", a teprve po upozornění připustil, že Velká Británie a Spojené království nejsou totéž. Přitom sám Trump vlastní golfové hřiště ve Skotsku - tedy v jedné ze čtyř částí Spojeného království.

Geografické přešlapy mohou působit směšně, ale v době napjatých mezinárodních vztahů je přesnost v geopolitice klíčová. Trumpovy omyly podkopávají důvěryhodnost jeho diplomatických prohlášení - obzvlášť když se sám s oblibou prezentuje jako mírotvůrce. 

 
