Jak se v USA předbíhalo ve frontě: Síť klinik očkovala proti covidu i mladé a zdravé

Dvacátníci, bez vážných nemocí či zdravotních problémů, zato s dobrými kontakty. Ačkoliv takoví lidé v USA nesplňují pravidla pro přednostní očkování proti nemoci covid-19, podařilo se jim "předběhnout" frontu. Ukazuje to nový skandál, který zmítá společností One Medical, jež poskytuje zdravotní péči ve Spojených státech.

One Medical poskytuje zdravotní péči v mnoha částech USA. Proto také dostala tisíce dávek vakcíny proti nemoci covid-19, které měla naočkovat. Vakcín je i v USA stále nedostatek a podobně jako jinde ve světě platí přísný pořadník, kdo může dávku dostat.

Hned v několika zařízeních One Medical napříč Spojenými státy ale byli naočkováni i lidé, kteří ještě neměli přijít na řadu. Včetně takových, kteří mají údajně vazby na vedení firmy. Vyplývá to z interní komunikace zaměstnanců i členů vedení společnosti, kterou získala americká rozhlasová stanice NPR.

"Měl jsem dnes dva pacienty, kteří dostali vakcínu proti covidu-19. Oběma bylo kolem 20 nebo 30 let, neměli žádné rizikové faktory a pracují v oblasti technologií. Jeden z nich tu byl skrze nás," napsal například lékař z One Medical ze státu Washington, jehož zprávu cituje NPR.

"Zajímalo by mě, jak se tihle lidé můžou k očkování zaregistrovat, když máme dlouhý seznam pacientů s vyšší prioritou… Chtěl bych pochopit, jak to, že dostali přednost, když ti, co to potřebují více, musí čekat," dodal. Nejen on se snažil upozornit na zanedbávání a nedodržování pravidel na klinikách.

Jinému doktorovi prý zase pacient řekl, že o možnosti nechat se naočkovat bez jakéhokoliv ověřování hned poví svým přátelům.

"Můj partner a já jsme byli šokováni, když jsme se nechali naočkovat od One Medical… Ani jednou se nás nikdo nezeptal, jestli splňujeme kritéria, a už vůbec jsme to nemuseli dokazovat," popsal zase zdravotník z Kalifornie.

Ministerstvo zdravotnictví ve státě Washington teď v reakci na kauzu přerušilo dodávky vakcín této společnosti. Stížnosti řeší i další americké státy.

Síť klinik One Medical odmítá, že by úmyslně umožňovala očkování lidem, kteří nemají být na řadě. Na stížnosti reagovala s tím, že lékaři tu nejsou od toho, aby si "hráli" na policisty. A předělat celý objednávací systém, aby neumožnil rezervaci mladým a zdravým pacientům, by bylo pro miliardovou společnost prý až moc technologicky náročné.

Jenže podle medicínských etiků, oslovených rádiem NPR, by právě to měla udělat. "Snažíme se zaměřit na ty, u kterých by průběh nemoci mohl být těžší, mohli by zemřít anebo mají větší pravděpodobnost, že se virem nakazí," vysvětlil Gabriel Lázaro-Muňoz, vyučující na Baylor College of Medicine. "Cílem je zachránit co nejvíce lidí, protože jen tak nestavíme jeden život nad jiný."

Ve Spojených státech zemřelo již více než půl milionu lidí s covidem-19. Je to nejvyšší absolutní číslo ze všech zemí. Podle listu The New York Times je to více, než kolik Američanů zemřelo v obou světových válkách a ve válce ve Vietnamu dohromady. První úmrtí spojované s covidem-19 USA zaznamenaly na začátku loňského února.

Video: Kdo odmítne očkování, riskuje život