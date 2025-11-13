Česká a slovenská policie budou fungovat těsněji, spolupracovat budou i regiony

Smlouva upraví společný postup Česka a Slovenska při předcházení a odhalovaných trestných činů a některých přestupků, dále při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud tato spolupráce již neprobíhá na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Dohoda se vztahuje rovněž na boj proti nelegální migraci.
Česká vláda smlouvu schválila letos v červenci, řekl mluvčí českého ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. I v ČR bude podle něj nutné smlouvu předložit oběma komorám parlamentu a následně k ratifikaci prezidentovi.
Dokument počítá kromě jiného s výměnou informací v různých oblastech, se spoluprací při pátrání po lidech či se společnými programy v oblasti plánování a provádění prevence kriminality.
Umožní rovněž zřizování pracovišť v blízkosti společných státních hranic pracovníky zapojených institucí, jakož i vytváření společných hlídek a pátracích skupin.
Přeshraniční zásahy
Smlouva upraví také podmínky spolupráce při přeshraničních pátracích akcích, pronásledování podezřelých, při ochraně bezpečnosti lidí a majetku v železniční dopravě či při dočasném obnovení kontrol na společné hranici.
Za Česko se budou na spolupráci podílet kromě jiných ministerstvo vnitra, policejní prezidium, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, některá krajská policejní ředitelství a celní úřady v Brně a v Ostravě.
Česko a Slovensko letos v létě uzavřely rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Na jejím základě budou moci záchranáři z Česka poskytovat pomoc a převážet pacienty i na Slovensku. Jejich slovenští kolegové budou zas moci zasahovat v českém příhraničí, když budou mít ke zraněným či nemocným blíž.