Zahraničí

Česká a slovenská policie budou fungovat těsněji, spolupracovat budou i regiony

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Slovenská vláda ve středu schválila návrh nové smlouvy o policejní spolupráci s Českem, která po ratifikaci v obou zemích nahradí několik existujících bilaterálních dohod. Dokument předpokládá, že budou spolupracovat nejen některé celostátní úřady, ale i regionální instituce. Návrh smlouvy na Slovensku ještě posoudí parlament a následně prezident.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Smlouva upraví společný postup Česka a Slovenska při předcházení a odhalovaných trestných činů a některých přestupků, dále při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud tato spolupráce již neprobíhá na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Dohoda se vztahuje rovněž na boj proti nelegální migraci.

Česká vláda smlouvu schválila letos v červenci, řekl mluvčí českého ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. I v ČR bude podle něj nutné smlouvu předložit oběma komorám parlamentu a následně k ratifikaci prezidentovi.

Související

Slovenský rychlostní limit na chodníku? Ve světě platí i větší bizarnosti

Chůze Slovensko
Přehled

Dokument počítá kromě jiného s výměnou informací v různých oblastech, se spoluprací při pátrání po lidech či se společnými programy v oblasti plánování a provádění prevence kriminality.

Umožní rovněž zřizování pracovišť v blízkosti společných státních hranic pracovníky zapojených institucí, jakož i vytváření společných hlídek a pátracích skupin.

Přeshraniční zásahy

Smlouva upraví také podmínky spolupráce při přeshraničních pátracích akcích, pronásledování podezřelých, při ochraně bezpečnosti lidí a majetku v železniční dopravě či při dočasném obnovení kontrol na společné hranici.

Za Česko se budou na spolupráci podílet kromě jiných ministerstvo vnitra, policejní prezidium, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, některá krajská policejní ředitelství a celní úřady v Brně a v Ostravě.

Česko a Slovensko letos v létě uzavřely rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Na jejím základě budou moci záchranáři z Česka poskytovat pomoc a převážet pacienty i na Slovensku. Jejich slovenští kolegové budou zas moci zasahovat v českém příhraničí, když budou mít ke zraněným či nemocným blíž.

 
Mohlo by vás zajímat

Klíčový muž Zelenského uprchl ze země. Ukrajina čelí největšímu korupčnímu skandálu

Klíčový muž Zelenského uprchl ze země. Ukrajina čelí největšímu korupčnímu skandálu
1:16

Ukrajinské drony mířily nad desítku ruských oblastí, Moskva jich 130 zničila

Ukrajinské drony mířily nad desítku ruských oblastí, Moskva jich 130 zničila

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko Česko policie vláda krimi

Právě se děje

před 14 minutami
Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo

Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo

Miliardář Michal Strnad dokončil nákup většinového podílu ve fotbalové Viktorii Plzeň.
před 19 minutami
Zatočíme s elektroauty, slibuje Babišova vláda. A chce radikální změnu na dálnicích

Zatočíme s elektroauty, slibuje Babišova vláda. A chce radikální změnu na dálnicích

Česko by brzy mohlo mít novou vládu. Co koalice ANO, SPD a Motoristů sobě slibuje řidičům?
před 48 minutami
Holding Agrofert neprodám. Střet zájmů vyřeším v souladu se zákony, říká Babiš

Holding Agrofert neprodám. Střet zájmů vyřeším v souladu se zákony, říká Babiš

Prezident Petr Pavel trvá na tom, že by měl Babiš řešení představit veřejnosti.
před 1 hodinou
Rozzuřil jsem Federera, tvrdí Srb. Měl vládnout tenisu, pak si ho ochočil heroin

Rozzuřil jsem Federera, tvrdí Srb. Měl vládnout tenisu, pak si ho ochočil heroin

Srbsko mohlo a podle mnohých expertů mělo mít ne jednoho, ale hned dva tenisové fenomény.
před 1 hodinou
Kvíz světových bizarností: Kde najdete plačícího Marťana a Ježíše v moři?
Infografika

Kvíz světových bizarností: Kde najdete plačícího Marťana a Ježíše v moři?

Vyzkoušejte si, jak dobře znáte zajímavosti a bizarnosti z tuzemska i celého světa.
před 1 hodinou
Klíčový muž Zelenského uprchl ze země. Ukrajina čelí největšímu korupčnímu skandálu
1:16

Klíčový muž Zelenského uprchl ze země. Ukrajina čelí největšímu korupčnímu skandálu

Ukrajinu zasáhl největší korupční skandál od začátku války s Ruskem. Protikorupční úřady odhalily rozsáhlé spiknutí.
Aktualizováno před 2 hodinami
Ukrajinské drony mířily nad desítku ruských oblastí, Moskva jich 130 zničila

ŽIVĚ
Ukrajinské drony mířily nad desítku ruských oblastí, Moskva jich 130 zničila

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy