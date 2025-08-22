Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

Budapešť, Maďarsko
Server Politico v úterý informoval, že Bílý dům zvažuje uspořádat summit prezidentů Trumpa, Putina a Zelenského v maďarské metropoli. Na tuto variantu se údajně chystají i americké tajné služby.
Maďarský premiér Viktor Orbán má k Trumpovi blízký vztah už od prezidentova prvního funkčního období a zároveň udržuje vztahy s Kremlem i v době ruské agrese na Ukrajině. Sám Orbán se ale k plánům zatím veřejně nevyjádřil.
Skepticky se k myšlence summitu v Budapešti postavil polský premiér Donald Tusk. Ten připomněl symboliku Budapešťského memoranda z roku 1994, kterým USA, Rusko a Velká Británie garantovaly územní celistvost Ukrajiny, která byla roku 2014 narušena. "Možná jsem pověrčivý, ale tentokrát bych vybral jiné místo," uvedl Tusk. Země je navíc členem NATO a není jasné ani to, jak by se postavila k zatykači Mezinárodního trestního soudu vydanému na Putina.
Ženeva, Švýcarsko
Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání v Bílém domě naznačil, že vhodným hostitelem by mohla být Ženeva, která je historicky považována za neutrální místo pro mezinárodní jednání.
Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis zároveň ujistil, že i přes zatykač Mezinárodního trestního soudu by Putin mohl do země přijet. Švýcarsko totiž od loňského roku umožňuje udělení imunity osobám s mezinárodním zatykačem, v případě, že přijíždějí na mírové konference. Pokud by ale návštěva byla čistě soukromá, imunita by se na ni nevztahovala.
Istanbul, Turecko
Prezident Recep Tayyip Erdogan opakovaně deklaroval ochotu hostit mírová setkání směřující k ukončení války. Turecko už navíc sehrálo roli prostředníka při předchozích jednáních mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Naposledy se spekulovalo i možné účasti Putina a Trumpa, k čemuž ale nakonec nedošlo.
Podle politologa Hajo Funkeho z berlínské Svobodné univerzity je Istanbul pro mírová jednání nejlepším místem, protože obě strany Turecko uznávají jako přijatelného mediátora, připomíná agentura Anadolu.
Vatikán
Nově zvolený papež Lev XIV. krátce po svém květnovém nástupu do funkce nabídl Vatikán coby neutrální místo pro setkání Putina a Zelenského a svou nabídku zopakoval i při červencové návštěvě ukrajinského prezidenta.
Moskva ji však odmítla s tím, že Vatikán nelze považovat za neutrální místo, jelikož se nachází v členské zemi NATO. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova navíc není vhodné, aby se představitelé dvou pravoslavných států setkali v centru katolické církve.
Vídeň, Rakousko
Po úterním jednání v Bílém domě přišel rakouský kancléř Christian Stocker s rakouskou metropolí jako možným místem pro summit.
Země není členem NATO, sídlí zde řada mezinárodních organizací a Vídeň je dlouhodobě označována jako "most mezi Východem a Západem". Právě ve Vídni se už v minulosti uskutečnila řada významných setkání, jako například to mezi Johnem F. Kennedym a Nikitou Chruščovem v roce 1961.
"Otázku účasti osob, proti nimž byl vydán zatykač Mezinárodního soudu (ICC), je třeba předem vyjasnit v konzultaci se soudem. Pokud by se jednání konala ve Vídni, spojíme se s ICC v rámci našich dohod se sídlem mezinárodních organizací ve Vídni (…) tak, abychom umožnili účast prezidenta Putina," uvedl rakouský premiér.