Zahraničí

Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Po úterním summitu Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry se začalo diskutovat o plánování možného setkání ukrajinského prezidenta s Vladimirem Putinem, které si Trump vytyčil jako svou prioritu. Ačkoliv není jisté, zda k jednání nakonec skutečně dojde, na stole je hned několik variant. Přinášíme přehled pěti nejvíce diskutovaných míst k jejich setkání.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: Reuters, Aktuálně.cz

Budapešť, Maďarsko

Foto: Shutterstock

Server Politico v úterý informoval, že Bílý dům zvažuje uspořádat summit prezidentů Trumpa, Putina a Zelenského v maďarské metropoli. Na tuto variantu se údajně chystají i americké tajné služby.

Maďarský premiér Viktor Orbán má k Trumpovi blízký vztah už od prezidentova prvního funkčního období a zároveň udržuje vztahy s Kremlem i v době ruské agrese na Ukrajině. Sám Orbán se ale k plánům zatím veřejně nevyjádřil.

Skepticky se k myšlence summitu v Budapešti postavil polský premiér Donald Tusk. Ten připomněl symboliku Budapešťského memoranda z roku 1994, kterým USA, Rusko a Velká Británie garantovaly územní celistvost Ukrajiny, která byla roku 2014 narušena. "Možná jsem pověrčivý, ale tentokrát bych vybral jiné místo," uvedl Tusk. Země je navíc členem NATO a není jasné ani to, jak by se postavila k zatykači Mezinárodního trestního soudu vydanému na Putina.

Ženeva, Švýcarsko

Ženeva, ilustrační foto
Ženeva, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání v Bílém domě naznačil, že vhodným hostitelem by mohla být Ženeva, která je historicky považována za neutrální místo pro mezinárodní jednání.

Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis zároveň ujistil, že i přes zatykač Mezinárodního trestního soudu by Putin mohl do země přijet. Švýcarsko totiž od loňského roku umožňuje udělení imunity osobám s mezinárodním zatykačem, v případě, že přijíždějí na mírové konference. Pokud by ale návštěva byla čistě soukromá, imunita by se na ni nevztahovala.

Istanbul, Turecko

Foto: Shutterstock.com

Prezident Recep Tayyip Erdogan opakovaně deklaroval ochotu hostit mírová setkání směřující k ukončení války. Turecko už navíc sehrálo roli prostředníka při předchozích jednáních mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Naposledy se spekulovalo i možné účasti Putina a Trumpa, k čemuž ale nakonec nedošlo.

Podle politologa Hajo Funkeho z berlínské Svobodné univerzity je Istanbul pro mírová jednání nejlepším místem, protože obě strany Turecko uznávají jako přijatelného mediátora, připomíná agentura Anadolu.

Vatikán

Svatopetrské náměstí ve Vatikáně, ilustrační foto
Svatopetrské náměstí ve Vatikáně, ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Nově zvolený papež Lev XIV. krátce po svém květnovém nástupu do funkce nabídl Vatikán coby neutrální místo pro setkání Putina a Zelenského a svou nabídku zopakoval i při červencové návštěvě ukrajinského prezidenta.

Moskva ji však odmítla s tím, že Vatikán nelze považovat za neutrální místo, jelikož se nachází v členské zemi NATO. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova navíc není vhodné, aby se představitelé dvou pravoslavných států setkali v centru katolické církve.

Vídeň, Rakousko

Vídeň, ilustrační foto
Vídeň, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Po úterním jednání v Bílém domě přišel rakouský kancléř Christian Stocker s rakouskou metropolí jako možným místem pro summit.

Země není členem NATO, sídlí zde řada mezinárodních organizací a Vídeň je dlouhodobě označována jako "most mezi Východem a Západem". Právě ve Vídni se už v minulosti uskutečnila řada významných setkání, jako například to mezi Johnem F. Kennedym a Nikitou Chruščovem v roce 1961.

"Otázku účasti osob, proti nimž byl vydán zatykač Mezinárodního soudu (ICC), je třeba předem vyjasnit v konzultaci se soudem. Pokud by se jednání konala ve Vídni, spojíme se s ICC v rámci našich dohod se sídlem mezinárodních organizací ve Vídni (…) tak, abychom umožnili účast prezidenta Putina," uvedl rakouský premiér.

 
Mohlo by vás zajímat

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko Vladimir Putin Volodymyr Zelenskyj Donald Trump Viktor Orbán Recep Tayyip Erdogan Maďarsko Švýcarsko Turecko Vatikán papež Rakousko

Právě se děje

před 4 minutami

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01
před 4 minutami
Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Kapela s miliardami poslechů na YouTube či Spotify vydala výběr svých songů pod názvem The Collection. Většina zazní i na jejich pražském koncertě.
před 34 minutami

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi
Prohlédnout si 13 fotografií
Centrum Prahy čeká v příštích letech jedna z největších urbanistických proměn poslední dekády. Projekt Savarin od developerské skupiny Crestyl získal po šesti letech definitivní zelenou, a to znamená jediné: ambiciózní přestavba vnitrobloku u Václavského náměstí, pod kterou je podepsán světoznámý designér Thomas Heatherwick, se může naplno rozběhnout. 
Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.
před 41 minutami
Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Útoky jsou připisované odštěpeneckým skupinám z bývalého gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské z J&T Family Office hlavní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci.
před 1 hodinou

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech
Prohlédnout si 26 fotografií
Novomanželé odstartovali společnou jízdu životem v Zermattu ve Švýcarsku.
Závoj sehrál jednu z hlavních rolích i ve Skotsku na ostrově Skye.
Další zprávy