Katastrofické záplavy. Na indonéském ostrově Sumatra zemřelo už více než 500 lidí

před 1 hodinou
Počet obětí záplav a sesuvů půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostl na více než 500, uvedla dnes agentura AFP. Dalších nejméně 500 osob je pohřešováno a stovky lidí utrpěly zranění.
A drone view shows an area hit by deadly flash floods following heavy rains in Padang, West Sumatra province, Indonesia, November 30, 2025. REUTERS/Aidil Ichlas
A drone view shows an area hit by deadly flash floods following heavy rains in Padang, West Sumatra province, Indonesia, November 30, 2025. REUTERS/Aidil Ichlas | Foto: Reuters

O střechu nad hlavou přinejmenším dočasně přišlo kolem 300 000 lidí. Do některých z nejhůře postižených oblastí se stále snaží dostat záchranáři.

Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.

Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.

Jednu z nejpostiženějších oblastí, kterou je provincie Severní Sumatra, dnes podle serveru BBC News navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto.

 
Místní mají svou vlastní teorii, kde se kosti berou, věda dosud uspokojivou odpověď nenašla.
