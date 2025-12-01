Katastrofické záplavy. Na indonéském ostrově Sumatra zemřelo už více než 500 lidí

O střechu nad hlavou přinejmenším dočasně přišlo kolem 300 000 lidí. Do některých z nejhůře postižených oblastí se stále snaží dostat záchranáři.
Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.
Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.
Jednu z nejpostiženějších oblastí, kterou je provincie Severní Sumatra, dnes podle serveru BBC News navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto.