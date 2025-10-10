Zahraničí

Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

ČTK ČTK
před 46 minutami
Peruánský Kongres rozhodl v pátek o odvolání nepopulární prezidentky Diny Boluarteové. Na její místo následně v pátek ráno prozatímně nastoupil dosavadní předseda Kongresu José Jerí. Podle zákonodárců nezvládla vláda bývalé prezidentky boj s kriminalitou, na jejím odvolání se shodly téměř všechny strany politického spektra. Boluarteová ovšem měla velmi nízkou podporu i mezi voliči.
Do funkce prozatímního prezidenta byl po odvolání Boluarteové uveden dosavadní předseda Kongresu, 38letý José Jerí, který na snímku právě skládá přísahu.
Do funkce prozatímního prezidenta byl po odvolání Boluarteové uveden dosavadní předseda Kongresu, 38letý José Jerí, který na snímku právě skládá přísahu. | Foto: ČTK

Agentura Reuters uvádí, že 63letá Boluarteová se řadila mezi nejméně oblíbené světové lídry, její popularita se v průzkumech pohybovala mezi dvěma a čtyřmi procenty. Vedle nedostatků v boji se zločinem ji občané viní také ze smrtících zásahů proti protestům na podporu jejího předchůdce. Politička jakékoliv pochybení popírá.

Odvolaná peruánská prezidentka Dina Boluarteová
Odvolaná peruánská prezidentka Dina Boluarteová | Foto: Reuters

Kongres schválil čtyři žádosti o hlasování o odvolání Boluarteové z funkce. Tím zahájil proces jejího odvolání. Zákonodárci poté požádali prezidentku, aby se před Kongresem obhájila, politička se ale nedostavila. Krátce po půlnoci místního času tak Kongres téměř jednohlasně schválil její odvolání.

Do funkce prozatímního prezidenta byl po odvolání Boluarteové uveden dosavadní předseda Kongresu, 38letý Jerí, který už složil přísahu. Po nástupu do úřadu uvedl, že bude bránit suverenitu Peru a předá moc vítězi prezidentských voleb, které zemi čekají v dubnu 2026.

Boluarteová je už šestým člověkem zastávajícím v Peru prezidentský úřad od roku 2018. Tři z jejích předchůdců jsou momentálně ve vězení. Odvolaná prezidentka se k moci dostala na konci roku 2022 poté, co působení jejího předchůdce Pedra Castilla ve funkci také ukončil Kongres. Nového prezidenta i parlament by Peruánci měli volit v řádném termínu v dubnu příštího roku.

Peru zažívá nárůst násilné kriminality. Od ledna do poloviny srpna bylo v zemi zabito na 6 tisíc lidí, což je nejvyšší údaj od roku 2017.

 
