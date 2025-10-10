Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

Agentura Reuters uvádí, že 63letá Boluarteová se řadila mezi nejméně oblíbené světové lídry, její popularita se v průzkumech pohybovala mezi dvěma a čtyřmi procenty. Vedle nedostatků v boji se zločinem ji občané viní také ze smrtících zásahů proti protestům na podporu jejího předchůdce. Politička jakékoliv pochybení popírá.
Kongres schválil čtyři žádosti o hlasování o odvolání Boluarteové z funkce. Tím zahájil proces jejího odvolání. Zákonodárci poté požádali prezidentku, aby se před Kongresem obhájila, politička se ale nedostavila. Krátce po půlnoci místního času tak Kongres téměř jednohlasně schválil její odvolání.
Do funkce prozatímního prezidenta byl po odvolání Boluarteové uveden dosavadní předseda Kongresu, 38letý Jerí, který už složil přísahu. Po nástupu do úřadu uvedl, že bude bránit suverenitu Peru a předá moc vítězi prezidentských voleb, které zemi čekají v dubnu 2026.
Boluarteová je už šestým člověkem zastávajícím v Peru prezidentský úřad od roku 2018. Tři z jejích předchůdců jsou momentálně ve vězení. Odvolaná prezidentka se k moci dostala na konci roku 2022 poté, co působení jejího předchůdce Pedra Castilla ve funkci také ukončil Kongres. Nového prezidenta i parlament by Peruánci měli volit v řádném termínu v dubnu příštího roku.
Peru zažívá nárůst násilné kriminality. Od ledna do poloviny srpna bylo v zemi zabito na 6 tisíc lidí, což je nejvyšší údaj od roku 2017.