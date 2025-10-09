Zahraničí

Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Martin Sluka Martin Sluka
před 12 minutami
Peruánský biskup rezignoval na svou funkci poté, co Vatikán odhalil jeho překvapivě pestrý milostný život - podle médií měl mít Ciro Quispe López až 17 milenek. Duchovního nakonec odhalila jeho vlastní uklízečka.
López všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že je obětí pomlouvačné kampaně, kterou proti němu údajně vedou "temné síly". Ilustrační foto.
López všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že je obětí pomlouvačné kampaně, kterou proti němu údajně vedou "temné síly". Ilustrační foto.

Jednapadesátiletý biskup z města Juli na jihu Peru se dostal do centra pozornosti poté, co omylem odeslal fotografie a videa určená milenkám své uklízečce. Ta následně předala materiály církevním úřadům, které případ postoupily Vatikánu.

Vyšetřování odhalilo množství intimních fotografií, videí a hlasových zpráv, které López posílal ženám, s nimiž udržoval vztah. Mezi některými z nich údajně došlo i k fyzické konfrontaci poté, co se o jeho aférách dozvěděly, píše Daily Mail.

"Jedna z milenek, jeptiška, žárlila na právničku, s níž se biskup také stýkal. Poslala proto informace o jeho poměrech třetí ženě - a ta se s právničkou poprala," popsala novinářka Paola Ugazová pro The Times.

"Byla to doslova telenovela, ale také ukázka zneužití moci," dodala. Podle Ugazové se většina žen bála o svém vztahu s biskupem mluvit, protože z něj měly strach.

López všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že je obětí pomlouvačné kampaně, kterou proti němu údajně vedou "temné síly".

Vatikán se měl kromě sexuálního skandálu zabývat i podezřením ze zpronevěry církevních financí. Biskup byl obviněn z toho, že z kostela odvezl židle a nábytek, aby je použil v řetězci restaurací Patas Arriba (což doslovně znamená "vzhůru nohama"), v němž měl finanční podíl. 

Vatikán přijal Lópezovu rezignaci na začátku září - více než 20 let před věkem, kdy biskupové obvykle odcházejí do důchodu.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Peru Jižní Amerika Latinská Amerika biskup církev Vatikán nevěra skandál poměr jeptiška římskokatolická církev

