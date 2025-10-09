Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Jednapadesátiletý biskup z města Juli na jihu Peru se dostal do centra pozornosti poté, co omylem odeslal fotografie a videa určená milenkám své uklízečce. Ta následně předala materiály církevním úřadům, které případ postoupily Vatikánu.
Vyšetřování odhalilo množství intimních fotografií, videí a hlasových zpráv, které López posílal ženám, s nimiž udržoval vztah. Mezi některými z nich údajně došlo i k fyzické konfrontaci poté, co se o jeho aférách dozvěděly, píše Daily Mail.
"Jedna z milenek, jeptiška, žárlila na právničku, s níž se biskup také stýkal. Poslala proto informace o jeho poměrech třetí ženě - a ta se s právničkou poprala," popsala novinářka Paola Ugazová pro The Times.
"Byla to doslova telenovela, ale také ukázka zneužití moci," dodala. Podle Ugazové se většina žen bála o svém vztahu s biskupem mluvit, protože z něj měly strach.
López všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že je obětí pomlouvačné kampaně, kterou proti němu údajně vedou "temné síly".
Vatikán se měl kromě sexuálního skandálu zabývat i podezřením ze zpronevěry církevních financí. Biskup byl obviněn z toho, že z kostela odvezl židle a nábytek, aby je použil v řetězci restaurací Patas Arriba (což doslovně znamená "vzhůru nohama"), v němž měl finanční podíl.
Vatikán přijal Lópezovu rezignaci na začátku září - více než 20 let před věkem, kdy biskupové obvykle odcházejí do důchodu.