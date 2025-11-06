Zahraničí

Pelosiová oznámila, že nebude kandidovat v příštích volbách do Kongresu

před 9 minutami
Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ve čtvrtek oznámila, že příští rok nebude kandidovat ve volbách do Kongresu. Informuje o tom AP s tím, že oznámení 85leté demokratické političky, dosud jediné předsedkyně Sněmovny reprezentantů a možná nejmocnější ženy v americké politice, znamená konec její působivé politické kariéry.
Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Archivní foto.
Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Archivní foto. | Foto: Reuters

Pelosiová, která se narodila 26. března 1940, se v roce 2007 dostala jako první žena v americké historii do čela Sněmovny reprezentantů. Sněmovně předsedala do ledna 2011 a potom znovu v letech 2019 až 2022. Kalifornské San Francisco Pelosiová v Kongresu USA zastupovala téměř 40 let.

"Nebudu usilovat o znovuzvolení do Kongresu," sdělila Pelosiová voličům ve videoprohlášení doplněném o záběry San Franciska a popisem toho, jak Kaliforňany po desetiletí reprezentovala v Kongresu. Poznamenala, že jejím prvním sloganem v kampani bylo "hlas, který bude slyšet" a když se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů ten "hlas rozhodně slyšet byl". Z politiky odejde na konci svého mandátu příští rok.

"Mým vzkazem městu, které miluji, je San Francisco, znej svou moc," poznamenala. "Zapsali jsme se do historie, učinili jsme pokrok, vždy jsme ukazovali cestu. Teď v tom musíme pokračovat a být plnohodnotnými účastníky naší demokracie a bojovat za americké ideály, které jsou nám drahé," dodala.

Pelosiová pochází z rodiny italsko-amerického původu; demokratickými politiky byli i její otec a bratr. Vystudovala politologii na Trinity University ve Washingtonu. Od června 1987, kdy se stala členkou Sněmovny reprezentantů zastupující Kalifornii, kariérně stoupala.

Pelosiová je známá také jako ostrá kritička republikánů, především prezidenta Donalda Trumpa. Neshodli se například v otázkách kolem migrace, také hájila zdravotní reformu Obamacare. Pelosiová také patří k politikům, kteří se zasloužili o to, že se Trump jako první z amerických prezidentů za svého prvního mandátu dočkal dvou impeachmentů, tedy ústavní žaloby na prezidenta. Loni v listopadu kritizovala pozdní rozhodnutí prezidenta Joea Bidena odstoupit z volebního klání.

Velkou pozornost vyvolal také incident, kdy se útočník v říjnu 2022 vloupal do sanfranciského domu Pelosiových a požadoval schůzku s Pelosiovou. Na jejího manžela zaútočil v ložnici kladivem. Paul Pelosi při útoku utrpěl frakturu lebky a zranění paží a rukou, z něhož se stále zotavuje.

Pelosiová si loni při pádu z mramorových schodů při návštěvě Lucemburska zlomila kyčel a musela podstoupit operaci k nahrazení kyčelního kloubu. Později se ukázalo, že do vojenské nemocnice se nechala odvézt až po společné fotografii, na níž zapózovala s úsměvem a ve svých typických vysokých podpatcích, poznamenala agentura AP.

 
zahraničí USA Nancy Pelosiová Donald Trump politika

