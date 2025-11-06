Zahraničí

Trump má šanci dosáhnout zrušení výroku o vině kvůli platbě pro pornoherečku

před 26 minutami
Americký federální odvolací soud ve čtvrtek poskytl prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi určitou šanci ke zrušení výroku poroty, která ho loni uznala vinným v případu plateb za mlčenlivost pornoherečce známé jako Stormy Daniels. Informovala o tom agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump. Archivní foto.
Americký prezident Donald Trump. Archivní foto.

Trump proti uznání viny podnikl právní kroky, kdy mimo jiné poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu o imunitě pro bývalé prezidenty.Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem.

Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.

Manhattanská porota loni v květnu shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost. Trump je tak stal prvním bývalým americkým prezidentem odsouzeným v trestním procesu.

Newyorský soudce však letos v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.

Další zprávy