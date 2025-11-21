Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

"Vláda přijala s hlubokým zármutkem znepokojivou zprávu o únosu žáků školy St. Mary v oblasti místní správy Agwara," uvedl podle agentury AFP v prohlášení zástupce vlády Abubakar Usman. Podle něj je přesný počet unesených dětí teprve zjišťován.
Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.
V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.
Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Bola Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.