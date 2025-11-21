Zahraničí

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V Nigérii v pátek unesli ozbrojenci z katolické školy desítky dětí, píše agentura Reuters s odkazem na místní televizi Arise TV. První odhady úřadů zmiňují 52 školáků. V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
Nigerijští policisté hlídkují před školou ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci v pondělí unesli 25 dívek.
Nigerijští policisté hlídkují před školou ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci v pondělí unesli 25 dívek. | Foto: ČTK

"Vláda přijala s hlubokým zármutkem znepokojivou zprávu o únosu žáků školy St. Mary v oblasti místní správy Agwara," uvedl podle agentury AFP v prohlášení zástupce vlády Abubakar Usman. Podle něj je přesný počet unesených dětí teprve zjišťován.

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Bola Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít. Celý článek si můžete přečíst zde

Spotlight moment: Válka v Súdánu Evropu nezajímá a měla by, varuje politický geograf | Video: Tým Spotlight
 
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

