Zahraničí

"Otevřete kufr a projděte rámem!" Jste na vánočních trzích, nebo na letišti?

Matyáš Zrno Martin Sluka Matyáš Zrno, Martin Sluka
před 44 minutami
Betonové bariéry, kontrolní stanoviště a vojáci s puškami v rukou. Slavné vánoční trhy ve Štrasburku připomínají nedobytnou pevnost. Francouzské úřady nechtějí dovolit opakování teroristického útoku z roku 2018, kdy tu alžírský terorista zabil pět lidí. Také v sousedním Německu úřady vánoční trhy doslova opevňují.
Bezpečnostní opatření pro vánoční trhy v Magdeburgu | Video: Reuters

"Už při vstupu do městského centra jsem byl podroben kontrole, která připomínala letištní prohlídku. Když jsem dorazil k jednomu z kontrolních míst, bezpečnostní pracovníci mi prohledali kufr, aby se ujistili, že se nesnažím pronést nic nebezpečného. Pocit, že se nacházíte v pevnosti, umocňuje i přítomnost hlídek francouzské armády, jejíž vojáci střeží centrum města s útočnými puškami v rukou." Tak popisuje atmosféru ve Štrasburku náš reportér Martin Sluka, který byl ve městě na návštěvě Evropského parlamentu.

Štrasburku se v Evropě přezdívá "hlavní město Vánoc" - už 1450 let tu probíhají jedny z nejstarších vánočních trhů ve Francii. Mezi bohatě zdobenými hrázděnými domy s mnoha světelnými dekoracemi se rozkládá přes 300 stánků plných jídla, pití a tradičních řemeslných výrobků.

Mezi nimi procházejí davy turistů - každý rok jich sem na trhy přijede kolem tří milionů a zájem je takový, že hotely na Vánoce se musí zamluvit s ročním předstihem. V roce 2018 tu však terorista Cherif Chekatt (původem z Alžírska) zabil pět lidí a dalších 11 zranil. Dva dny po útoku ho zastřelila policie.

Štrasburk ovšem není jediné město, které se na Vánoce mění v pevnost. Většina velkých německých měst nasazuje masivní zábrany proti nájezdům vozidel - betonové bloky, ocelové desky a mobilní průjezdové bariéry na všech hlavních příjezdových ulicích k trhům.

Vánoční trhy ve Štrasburku.
Vánoční trhy ve Štrasburku. | Foto: ČTK / AP / Pascal Bastien

Některé trhy se uzavírají do zón s omezeným počtem vstupů, kde lze v případě potřeby provádět osobní kontroly a kontroly zavazadel. Návštěvníkům se doporučuje brát si jen nejnutnější věci a počítat s bezpečnostními kontrolami. Policie také na vánoční trhy nasazuje mobilní stanoviště se speciálními týmy i velké množství policistů v civilu.

Také Německo má totiž smutné zkušenosti s terorem na vánočních trzích. V roce 2016 vjel Tunisan Anis Amri ukradeným náklaďákem na tržiště na berlínském náměstí Breitscheidplatzu. Zabil 12 lidí a zranil desítky dalších. A loni najel Taleb al-Abdulmohsen ze Saúdské Arábie svým BMW do prostoru vánočních trhů v Magdeburku, kde usmrtil šest lidí (včetně dítěte) a zranil přes 200 dalších.

 
