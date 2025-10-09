Zahraničí

Maďarští agenti se snažili získávat v Bruselu informátory, vyplývá z investigace

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Maďarsko v minulosti využívalo své tajné služby k tomu, aby získávaly informace v institucích Evropské unie, ve kterých za tímto účelem hledaly spolupracovníky. Vyplývá to z investigace německého magazínu Der Spiegel, belgického deníku De Tijd a maďarského projektu Direkt36. Evropská komise ve čtvrtek uvedla, že toto obvinění bude vyšetřovat.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Archivní foto.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Archivní foto.

Der Spiegel píše o příslušníkovi maďarské zahraniční tajné služby označovaném jako V., který v Bruselu působil v letech 2015 až 2017 pod diplomatickým krytím. Ke spolupráci se údajně snažil získat vysoce postaveného člověka z unijních institucí. V. zajímaly nejen věci, které se děly v Evropské komisi, ale i různé drby. Přicházel prý také s nápady, jak dostat více lidí z Maďarska na důležité posty a využít je jako informátory. Tyto informace potvrdily zdroje z bezpečnostních kruhů, píše Der Spiegel.

Jistý dokument z maďarského zastoupení při EU podle něj dokládá, že V. tam byl v roce 2015 nasazen jako pracovník oddělení pro kohezní politiku. Jeho šéf byl tehdejší maďarský velvyslanec při EU Olivér Várhelyi, který je nyní eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin. Na otázky k tomuto případu neodpověděl Várhelyi ani V. Der Spiegel uvádí, že ví o dalších dvou údajných maďarských špionech, kteří v tom samém období byli nápadní svými snahami navázat kontakty s různými lidmi.

V. byl podle Der Spiegel pod velkým tlakem vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, která požadovala, aby informace dostávala stále rychleji. I to prý vedlo k tomu, že byl v roce 2017 odhalen. Na snahy získat je jako informátory si stěžovali i lidé z unijních institucí. Belgické úřady uvedly, že věc nemohou potvrdit ani vyvrátit.

Podle informací z loňska V. působil v maďarském národním informačním centru, což je úřad, do kterého přicházejí informace od všech maďarských tajných služeb.

Der Spiegel také píše, že pokud maďarští agenti skutečně špehovali unijní úředníky, odráží se v tom, jak málo přátelský je vztah šéfa maďarské vlády a jeho lidí k EU. Budapešť platí v sedmadvacítce za potížistu, a proto Maďarsko obsadilo jen málo vlivných pozic v evropských institucích. Podle lidí obeznámených s věcí se i proto maďarští agenti snažili shánět informace a zaplňovat personální mezery.

S informací, že Orbán tajné služby využívá k osobní zájmům, přišli novináři z De Tijd a Direkt36 už loni v prosinci. Agenti podle nich sledovali vyšetřovatele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ti měli v Maďarsku vyšetřovat obvinění z podvodu, které se týkalo firmy Orbánova zetě. Tato firma získala veřejné zakázky.

Mluvčí Evropské komise Balázs Ujvári podle agentury AFP řekl, že unijní exekutiva tato obvinění bere velmi vážně a leží jí na srdci ochrana pracovníků komise i informací, s nimiž exekutiva pracuje. Komise podle něho vytvoří interní skupinu, která se věcí bude zabývat.

 
Další zprávy