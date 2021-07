Do Bhútánu se vrátilo štěstí. Po výpadku dávek z Indie pomoc nabídl celý svět

Himálajský Bhútán získal dostatek vakcín proti koronaviru, aby mohl dát druhou dávku všem dospělým lidem v zemi. V úterý to slavnostně oznámil premiér Lotay Tshering. Stát takřka zázračně v dubnu během několika dnů naočkoval 80 procent své populace, pak ale neměl dost vakcín na druhou dávku a hrozilo, že očkovací kampaň selže. Teď přišla pomoc z mnoha stran.

Začátek očkování proti koronaviru v Bhútánu zněl přímo pohádkově. Malá asijská země několik týdnů postupně schraňovala vakcíny a po dohodě s buddhistickými mnichy čekala na příhodné datum, kdy s očkováním začít. Onen den nastal 27. března, kdy vakcínu dostala nejprve žena narozená v roce Opice, a to od zdravotní sestry narozené ve stejném roce.

Pak ale začaly problémy. Po celém regionu se rozšířila nakažlivější a vážnější mutace delta, která nakonec postihla i Bhútán. V zemi, kde žije asi 765 tisíc lidí, přitom celé týdny předtím nikdo neonemocněl. Nyní se více než měsíc průměrné denní přírůstky pohybují okolo 17 lidí.

Na druhou dávku očkovací látky od farmaceutické firmy AstraZeneca v současnosti čeká asi půl milionu Bhútánců. Preparáty měla poskytnout sousední Indie, která zemi darovala i všechny předchozí vakcíny. Po nové vlně pandemie ale Indie přestala očkování vyvážet, a Bhútán tak musel hledat pomoc jinde.

Po týdnech napjatého čekání se zdá, že snaha se vyplatila. Himálajské království by do konce roku mělo získat více než milion dávek vakcíny proti koronaviru. Pomoc přislíbily Spojené státy nebo Čína, a to i přes to, že s Bhútánem nemají oficiální diplomatické styky.

O pomoci jedná i Česko

Preparát od společnosti AstraZeneca přijde do Bhútánu hlavně z Evropské unie. Dánsko slíbilo, že pošle téměř polovinu potřebných dávek, tedy asi 250 tisíc. A následně se připojily i další evropské země včetně Norska, Chorvatska nebo Bulharska.

Pomoc zvažuje i Česko. Minulý měsíc k tomu vládu vyzvala skupina českých umělců a horolezců. Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová deníku Aktuálně.cz potvrdila, že o poslání dávek jednají ministerstva zahraničí a zdravotnictví.

Premiér Lotay Tshering zemím, které dál nabízejí pomoc, vzkázal, že Bhútán má nyní zajištěn dostatek dávek. Zároveň také poděkoval všem, kdo himálajské zemi pomohl. Když selhaly dodávky z Indie, království se s prosbou obrátilo na 17 států po celém světě.

Bhútán dostal půl milionu dávek Moderny z USA, 50 tisíc vakcín Sinopharm z Číny a necelých šest tisíc dávek Pfizeru přes mezinárodní program pomoci COVAX. Kromě toho si země objednala dalších 200 tisíc dávek Pfizeru, které by měly dorazit během pár měsíců. Z Evropy zatím přišlo 360 tisíc dávek AstraZenecy.

Očkování dětí

Ačkoliv se království povedlo potřebné vakcíny sehnat, vláda je zatím opatrná a přísná protikoronavirová pravidla uvolňovat nechce. Ministryně zdravotnictví Dechen Wangmová zdůraznila, že rozvolňování bude pozvolné i kvůli variantě delta.

"Během prvního kola vakcinace se více než 25 tisíc lidí nenechalo očkovat, ačkoliv mohli. Pokud nyní bude situace stejná, bude pro nás obtížné dosáhnout kolektivní imunity," prohlásila. Navíc dodala, že je potřeba zvážit i možnost očkování dětí. Lidé mladší 18 let totiž tvoří asi 30 procent celkové populace Bhútánu.

Pokud by se vláda rozhodla děti očkovat, vakcinace by probíhala ve školách. "Měli jsme velmi úspěšnou zkušenost s očkováním dětí. Při nedávné očkovací kampani proti viru HPV u chlapců se nám podařilo naočkovat 97 procent této populace," dodala ministryně.

